закрыть
8 мая 2026, пятница, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков сделал неожиданное заявление об отмене «Бессмертного полка» в Москве

4
  • 8.05.2026, 13:12
  • 4,358
Песков сделал неожиданное заявление об отмене «Бессмертного полка» в Москве
Дмитрий Песков
Фото: EPA

Нервозность в Кремле нарастает.

В РФ продолжают вводить ограничительные меры в преддверии Дня Победы. Так, в Москве акция «Бессмертный полк» 9 мая была отменена. В этом году она пройдет в онлайн-формате, тогда как массового шествия не будет. Об этом, как уточняет Dialog.UA, заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Песков.

Он уточнил, что вместо традиционного прохода колонны мероприятие состоится в электронном формате. Очные шествия, по его словам, остаются актуальны в ряде других стран, где сохраняется интерес к акции. В то же время в Санкт-Петербурге проведение «Бессмертного полка» в физическом формате пока не отменено.

Согласно информации организаторов, шествие в городе запланировано на 9 мая и должно начаться после военного парада в 12:30. Окончательные решения по формату проведения таких мероприятий в остальных регионах РФ уточняются в реальном времени.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров