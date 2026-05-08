Песков сделал неожиданное заявление об отмене «Бессмертного полка» в Москве 4 8.05.2026, 13:12

Дмитрий Песков

Фото: EPA

Нервозность в Кремле нарастает.

В РФ продолжают вводить ограничительные меры в преддверии Дня Победы. Так, в Москве акция «Бессмертный полк» 9 мая была отменена. В этом году она пройдет в онлайн-формате, тогда как массового шествия не будет. Об этом, как уточняет Dialog.UA, заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Песков.

Он уточнил, что вместо традиционного прохода колонны мероприятие состоится в электронном формате. Очные шествия, по его словам, остаются актуальны в ряде других стран, где сохраняется интерес к акции. В то же время в Санкт-Петербурге проведение «Бессмертного полка» в физическом формате пока не отменено.

Согласно информации организаторов, шествие в городе запланировано на 9 мая и должно начаться после военного парада в 12:30. Окончательные решения по формату проведения таких мероприятий в остальных регионах РФ уточняются в реальном времени.

