Атака дронов ВСУ сорвала рейс из Минеральных Вод в Минск 8.05.2026, 12:39

Задержится и рейс из турецкой Антальи.

Сбои в работе воздушной навигации на юге России, появившиеся в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины, повлияли на авиарейсы в Минск.

Согласно данным онлайн-табло столичного аэропорта, рейс авиакомпании «Белавиа» из Антальи прибудет с задержкой. Вместо запланированных 14:15 самолёт ожидается в Минске в 19:45.

Также был отменён рейс авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону после попадания украинского беспилотника было повреждено здание учреждения «Аэронавигация Юга России». 13 аэропортов юга РФ, а позже власти приняли решение сократить частоту полётов в регионе.

