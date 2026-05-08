Атака дронов ВСУ сорвала рейс из Минеральных Вод в Минск
- 8.05.2026, 12:39
Задержится и рейс из турецкой Антальи.
Сбои в работе воздушной навигации на юге России, появившиеся в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины, повлияли на авиарейсы в Минск.
Согласно данным онлайн-табло столичного аэропорта, рейс авиакомпании «Белавиа» из Антальи прибудет с задержкой. Вместо запланированных 14:15 самолёт ожидается в Минске в 19:45.
Также был отменён рейс авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону после попадания украинского беспилотника было повреждено здание учреждения «Аэронавигация Юга России». 13 аэропортов юга РФ, а позже власти приняли решение сократить частоту полётов в регионе.