закрыть
8 мая 2026, пятница, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Атака дронов ВСУ сорвала рейс из Минеральных Вод в Минск

  • 8.05.2026, 12:39
Атака дронов ВСУ сорвала рейс из Минеральных Вод в Минск

Задержится и рейс из турецкой Антальи.

Сбои в работе воздушной навигации на юге России, появившиеся в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины, повлияли на авиарейсы в Минск.

Согласно данным онлайн-табло столичного аэропорта, рейс авиакомпании «Белавиа» из Антальи прибудет с задержкой. Вместо запланированных 14:15 самолёт ожидается в Минске в 19:45.

Также был отменён рейс авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону после попадания украинского беспилотника было повреждено здание учреждения «Аэронавигация Юга России». 13 аэропортов юга РФ, а позже власти приняли решение сократить частоту полётов в регионе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров