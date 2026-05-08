Сотни белорусов не могут улететь из Минска в Анталию 1 8.05.2026, 19:24

Рейс переносили уже четыре раза.

В редакцию Onlíner обратились пассажиры рейса Минск — Анталья, которые должны были вылететь на курорт сегодня утром. Они ждут вылета в аэропорту уже 8 часов, за сегодняшний день его переносили четыре раза.

— Наш рейс был запланирован на 8:45, и все шло как обычно: регистрация багажа, таможенный и пограничный контроль. Но около 8 утра нам сообщили, что наш вылет переносится на 13:30, — рассказывает Оксана.

По ее версии, на самолете, который должен был везти их в Анталью, отправили другую группу пассажиров, которая должна были улететь ночным рейсом, тоже в Турцию.

— В 13:30 мы не улетели, рейс перенесли на 15:.30, а потом на 17 часов. Представители компании уже признали, что самолет, который изначально был запланирован на наш рейс ВRU8205, был отдан другому рейсу ВRU8105, где был сломан самолет и вылет в 02:20 не состоялся, они улетели на нашем. Мы стали заложниками ситуации: резервного самолета нет, только ждать, когда отремонтируют самолет, сейчас дают информацию, что это будет в 19:00, — дополняет девушка. Также она отмечает, что в 12:30 в аэропорту ожидающих пассажиров покормили обедом.

Похожей информацией с нами поделилась Елена — еще одна пассажирка рейса ВRU8205:

— Мы вылететь из Минска не можем, уже идет восьмой час нашего ожидания в аэропорту... Уже 4-й раз переносят наш вылет, теперь обещают в 19:00, но это не точно.

За комментарием мы обратились в пресс-службу компании «Белавиа».

— Вылет рейса «Белавиа» BRU8205 Минск — Анталья задерживается по техническим причинам. Пассажиры находятся на территории Национального аэропорта Минск, им дважды предоставлено питание: горячее блюдо, сэндвичи, прохладительные напитки. Пассажирам с маленькими детьми до двух лет предложена возможность разместиться в комнатах для сна. Сотрудники авиакомпании находятся с пассажирами на связи. Мы сожалеем о сложившейся ситуации и делаем все возможное, чтобы ожидание вылета прошло с минимальным дискомфортом.

В Telegram-канале Национального аэропорта также появилось сообщение:

«Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов

Уважаемые пассажиры!

В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства Российской Федерации в расписание авиарейсов могут вноситься изменения. Просим пассажиров, встречающих и провожающих, учитывать эту информацию и планировать поездку в Национальный аэропорт согласно текущим условиям.

Рекомендуем следить за актуальным расписанием и статусом нужного рейса на табло вылетов/прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании.

Персонал аэропорта прилагает максимальные усилия для скорейшего обеспечения всех производственных процессов по обслуживанию рейсов для минимизации отклонений от расписания полетов.

Просим пассажиров отнестись с пониманием к текущей ситуации. Обеспечение безопасности полетов — безусловный приоритет».

