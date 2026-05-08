Сотни белорусов не могут улететь из Минска в Анталию

Сотни белорусов не могут улететь из Минска в Анталию1
- 8.05.2026, 19:24
Рейс переносили уже четыре раза.
В редакцию Onlíner обратились пассажиры рейса Минск — Анталья, которые должны были вылететь на курорт сегодня утром. Они ждут вылета в аэропорту уже 8 часов, за сегодняшний день его переносили четыре раза.
— Наш рейс был запланирован на 8:45, и все шло как обычно: регистрация багажа, таможенный и пограничный контроль. Но около 8 утра нам сообщили, что наш вылет переносится на 13:30, — рассказывает Оксана.
По ее версии, на самолете, который должен был везти их в Анталью, отправили другую группу пассажиров, которая должна были улететь ночным рейсом, тоже в Турцию.
— В 13:30 мы не улетели, рейс перенесли на 15:.30, а потом на 17 часов. Представители компании уже признали, что самолет, который изначально был запланирован на наш рейс ВRU8205, был отдан другому рейсу ВRU8105, где был сломан самолет и вылет в 02:20 не состоялся, они улетели на нашем. Мы стали заложниками ситуации: резервного самолета нет, только ждать, когда отремонтируют самолет, сейчас дают информацию, что это будет в 19:00, — дополняет девушка. Также она отмечает, что в 12:30 в аэропорту ожидающих пассажиров покормили обедом.
Похожей информацией с нами поделилась Елена — еще одна пассажирка рейса ВRU8205:
— Мы вылететь из Минска не можем, уже идет восьмой час нашего ожидания в аэропорту... Уже 4-й раз переносят наш вылет, теперь обещают в 19:00, но это не точно.
За комментарием мы обратились в пресс-службу компании «Белавиа».
— Вылет рейса «Белавиа» BRU8205 Минск — Анталья задерживается по техническим причинам. Пассажиры находятся на территории Национального аэропорта Минск, им дважды предоставлено питание: горячее блюдо, сэндвичи, прохладительные напитки. Пассажирам с маленькими детьми до двух лет предложена возможность разместиться в комнатах для сна. Сотрудники авиакомпании находятся с пассажирами на связи. Мы сожалеем о сложившейся ситуации и делаем все возможное, чтобы ожидание вылета прошло с минимальным дискомфортом.
В Telegram-канале Национального аэропорта также появилось сообщение:
«Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов
Уважаемые пассажиры!
В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства Российской Федерации в расписание авиарейсов могут вноситься изменения. Просим пассажиров, встречающих и провожающих, учитывать эту информацию и планировать поездку в Национальный аэропорт согласно текущим условиям.
Рекомендуем следить за актуальным расписанием и статусом нужного рейса на табло вылетов/прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании.
Персонал аэропорта прилагает максимальные усилия для скорейшего обеспечения всех производственных процессов по обслуживанию рейсов для минимизации отклонений от расписания полетов.
Просим пассажиров отнестись с пониманием к текущей ситуации. Обеспечение безопасности полетов — безусловный приоритет».