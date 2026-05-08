Иран захватил танкер с собственной нефтью 8.05.2026, 20:37

Иллюстрационное фото

Тегеран запутался в своем «теневом флоте».

Иран заявил, что задержал в Оманском заливе танкер с нефтью. Однако судно, по всей видимости, находится под санкциями США и перевозит нефть самого же Ирана, сообщает Bloomberg.

«В ходе специальной операции морские десантники армии Исламской Республики Иран задержали танкер «Ocean Koi», который нарушил границы», – сообщило государственное телевидение Ирана, отметив, что судно «пыталось сорвать экспорт нефти и нанести ущерб интересам иранского народа».

Государственное информационное агентство Ирана добавило, что танкер перевозил иранскую нефть, но пытался «воспользоваться ситуацией в регионе», не предоставив при этом подробной информации.

Bloomberg отмечает, что в феврале США наложили санкции на «тезку» задержанного танкера за принадлежность к иранскому «теневому флоту», заявив, что он перевозил миллионы баррелей иранского топлива.

Согласно международной базе данных судоходства Equasis, оператором судна является компания Ocean Kudos Shipping Co. в Шанхае, однако в базе данных не указан номер телефона или адрес электронной почты для связи с компанией.

Издание напоминает, что Иран практически закрыл Ормузский пролив, перекрыв поставки огромных объемов нефти, природного газа, удобрений и других товаров. Однако суда, перевозившие собственную иранскую нефть, беспрепятственно проходили через пролив, пока США не ввели морскую блокаду в середине апреля, чтобы не допустить попадания нефти из Тегерана на мировые рынки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com