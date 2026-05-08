Иран захватил танкер с собственной нефтью
- 8.05.2026, 20:37
Тегеран запутался в своем «теневом флоте».
Иран заявил, что задержал в Оманском заливе танкер с нефтью. Однако судно, по всей видимости, находится под санкциями США и перевозит нефть самого же Ирана, сообщает Bloomberg.
«В ходе специальной операции морские десантники армии Исламской Республики Иран задержали танкер «Ocean Koi», который нарушил границы», – сообщило государственное телевидение Ирана, отметив, что судно «пыталось сорвать экспорт нефти и нанести ущерб интересам иранского народа».
Государственное информационное агентство Ирана добавило, что танкер перевозил иранскую нефть, но пытался «воспользоваться ситуацией в регионе», не предоставив при этом подробной информации.
Bloomberg отмечает, что в феврале США наложили санкции на «тезку» задержанного танкера за принадлежность к иранскому «теневому флоту», заявив, что он перевозил миллионы баррелей иранского топлива.
Согласно международной базе данных судоходства Equasis, оператором судна является компания Ocean Kudos Shipping Co. в Шанхае, однако в базе данных не указан номер телефона или адрес электронной почты для связи с компанией.
Издание напоминает, что Иран практически закрыл Ормузский пролив, перекрыв поставки огромных объемов нефти, природного газа, удобрений и других товаров. Однако суда, перевозившие собственную иранскую нефть, беспрепятственно проходили через пролив, пока США не ввели морскую блокаду в середине апреля, чтобы не допустить попадания нефти из Тегерана на мировые рынки.