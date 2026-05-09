На границе РФ и Латвии обнаружили контрабандные белорусские сигареты 9.05.2026, 3:28

Таможенники нашли 12 тысячи пачек под слоем кормовой добавки.

Об обнаружении партии контрабандных сигарет сообщила 8 мая Псковская таможня Пограничного управления ФСБ России.

Как отмечается, на таможенном посту «Посинь» в вагоне в составе товарного поезда со свекловичным жомом «под небольшим слоем кормовой добавки», который следовал в Латвию, было обнаружено 12,5 тыс. пачек сигарет белорусского производства.

«[Они] были сформированы в 25 прямоугольных брикетов и упакованы в полиэтиленовую пленку», — говорится в релизе.

По предварительным оценкам, свободная рыночная стоимость этой партии табачных изделий на территории РФ превышает 1,9 млн рублей (более 25 тыс. долларов).

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

