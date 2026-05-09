Трамп прокомментировал публикацию документов Пентагона об НЛО
- 9.05.2026, 2:17
Президент США заявил, что файлы обнародовали для «максимальной прозрачности».
Президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон обнародовал первую часть документов об НЛО с целью обеспечения полной и максимальной прозрачности.
Об этом Трамп написал 8 мая в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что файлы были опубликованы по его поручению.
«Я имел честь поручить своей администрации найти и предоставить правительству файлы, связанные с инопланетной и внеземной жизнью, неидентифицированными воздушными явлениями и неидентифицированными летающими объектами. Поскольку предыдущие администрации не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе, благодаря этим новым документам и видео люди могут сами решить: «Что, черт возьми, происходит?» Развлекайтесь и наслаждайтесь», – заявил глава Белого дома.
Пентагон объявил 8 мая, что начал обнародование правительственных документов об НЛО после того, как президент США Дональд Трамп поручил ведомствам рассекретить их.