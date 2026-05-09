Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии и обмене пленными 9.05.2026, 4:45

Юрий Ушаков

Перемирие с Украиной должно продлиться до 11 мая.

Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Россия поддержала инициативу Трампа о проведении с Киевом в период до 11 мая обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», - заявил он.

По его словам, договоренности по продлению перемирия и обмену пленными достигнуты в ходе телефонных контактов с администрацией президента США. Вашингтон находился на связи с Киевом во время обсуждения.

«Важно, что инициатива президента Трампа по перемирию и обмену пленными приурочена именно к 81-й годовщине Победы», - добавил Ушаков.

