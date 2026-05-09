В указе Зеленского о параде в Москве обнаружен интересный нюанс 9.05.2026, 8:23

Владимир Зеленский

Путину стоит заволноваться.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом исключил из списка возможных целей для ВСУ 9 мая только Красную площадь, где будет проходить парад. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально — то есть отвечать ударом на удар. Об этом РБК-Украина сообщил осведомленный источник во власти.

«Будем действовать зеркально. Они не стреляют — мы не стреляем. Они не запускают ракеты — мы не запускаем», — пояснил собеседник издания. Чиновник добавил, что Киев согласился на «тишину» на время парада ради возвращение тысячи украинских военнослужащих из российского плена.

Сам указ Зеленского был опубликован на сайте президента Украины вечером 8 мая. В документе говорится: «Учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация)». Кроме того, согласно указу, с 10 утра 9 мая по киевскому времени и до завершения парада квадрат Красной площади выведен из-под ударов украинской армии.

Ранее Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу заключить перемирие на 9 мая, а Минобороны РФ объявило об одностороннем прекращении огня на 8–9 мая. В Киеве предложили собственный режим тишины — начиная с 6 мая, однако Россия продолжила обстрелы. Зеленский после этого заявил, что Путин беспокоится лишь о параде, и пообещал дать ответ в течение ближайшего времени. Кроме того, он предостерег иностранные делегации от визита в Москву 9 мая.

Вечером 8 мая Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня — 9, 10 и 11 мая — и обмене пленными (по тысяче человек с каждой стороны). Позднее его слова подтвердили Зеленский и помощник Путина Юрий Ушаков.

