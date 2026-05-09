У Путина обиделись на троллинг Зеленского
- 9.05.2026, 8:15
Появилась реакция Кремля.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков решил отреагировать на разрешение президента Украины Владимира Зеленского провести 9 мая парад в Москве.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.
«Нам не нужно ничье дозволение. Горе тому, кто пытается над «днем победы» подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее, его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим «днем победы», - сказал Песков.
Также он добавил, что продление перемирия между РФ и Украиной до 11 мая - это инициатива президента США Дональда Трампа.