9 мая 2026, суббота, 8:23
У Путина обиделись на троллинг Зеленского

  • 9.05.2026, 8:15
  • 1,038
Дмитрий Песков

Появилась реакция Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков решил отреагировать на разрешение президента Украины Владимира Зеленского провести 9 мая парад в Москве.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.

«Нам не нужно ничье дозволение. Горе тому, кто пытается над «днем победы» подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее, его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим «днем победы», - сказал Песков.

Также он добавил, что продление перемирия между РФ и Украиной до 11 мая - это инициатива президента США Дональда Трампа.

