7000 редких авто годами пылятся в гаражах султана Брунея 23.07.2026, 12:01

Это крупнейшая и одна из самых дорогих коллекций в мире.

Коллекция автомобилей султана Брунея, которую называют крупнейшей и одной из самых дорогих в мире, оказалась в центре внимания после публикации новых фотографий. По данным Supercar Blondie, в нее входит около 7000 автомобилей общей стоимостью примерно 5 миллиардов долларов, однако многие редчайшие машины годами стоят без движения, пишет SupercarBlondie (перевод — сайт Charter97.org).

На опубликованных снимках видно, что часть автомобилей покрыта толстым слоем пыли и выглядит так, будто о ней «забыли на годы, если не на десятилетия», пишут авторы материала.

Коллекция впечатляет не только масштабом, но и уникальностью. Султану принадлежат более 600 автомобилей Rolls-Royce, что считается мировым рекордом, а также 11 McLaren F1, восемь Ferrari F40, четыре Bugatti EB110, несколько Porsche 959, шесть Ferrari Enzo и сотни Bentley, включая все шесть эксклюзивных внедорожников Bentley Dominator, созданных специально для него.

Многие автомобили были построены в единственном экземпляре или получили эксклюзивные модификации по заказу султана. Среди них — уникальный Ferrari F90, разработанный дизайнером Pininfarina Энрико Фумиа.

«Некоторые надеялись увидеть безупречную коллекцию, но опасения подтвердились», — отмечают авторы. По их словам, состояние значительной части машин разочаровало поклонников автомобильной истории.

Несмотря на рекордную стоимость и редкость экспонатов, большая часть этой уникальной коллекции фактически превратилась в огромный закрытый склад, где легендарные автомобили десятилетиями не выезжают на дороги.

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