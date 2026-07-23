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Лавров всю неделю крутил хоботом

  • Александр Невзоров
  • 23.07.2026, 13:50
Лавров всю неделю крутил хоботом
Александр Невзоров

Грандиозные «переговоры» продлились 33 с половиной минуты.

Лавров всю неделю крутил хоботом. Трубил о встрече с «самим Рубио».

Ради возвращения «духа Анкориджа» министр целую неделю ел только горох и тренировался, сдувая с Захаровой то лифчик, то парик.

Встретились.

Лавров сразу «дал Анкориджа» и предложил погрузиться в «русское видение проблемы».

Рубио вежливо отказался, сославшись на отсутствие опыта ныряния в чистое г…но.

Грандиозные переговоры продлились 33 с половиной минуты.

Лавров только успел нахвастаться «почти взяли Малую Токмачку».

Рубио смекнул, что кроме стандартного побеноносного бреда опять не ничего будет - и встречу завершил.

Лаврову, конечно, надо менять репертуар. Он осточертел.

Подводя итог, «переговоров» госсекретарь США Марко Рубио сообщил прессе, что президент Трамп считает войну России против Украины «глупой и бессмысленной».

Александр Невзоров, «Телеграм»

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