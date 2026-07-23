Лавров всю неделю крутил хоботом
- Александр Невзоров
- 23.07.2026, 13:50
Грандиозные «переговоры» продлились 33 с половиной минуты.
Лавров всю неделю крутил хоботом. Трубил о встрече с «самим Рубио».
Ради возвращения «духа Анкориджа» министр целую неделю ел только горох и тренировался, сдувая с Захаровой то лифчик, то парик.
Встретились.
Лавров сразу «дал Анкориджа» и предложил погрузиться в «русское видение проблемы».
Рубио вежливо отказался, сославшись на отсутствие опыта ныряния в чистое г…но.
Грандиозные переговоры продлились 33 с половиной минуты.
Лавров только успел нахвастаться «почти взяли Малую Токмачку».
Рубио смекнул, что кроме стандартного побеноносного бреда опять не ничего будет - и встречу завершил.
Лаврову, конечно, надо менять репертуар. Он осточертел.
Подводя итог, «переговоров» госсекретарь США Марко Рубио сообщил прессе, что президент Трамп считает войну России против Украины «глупой и бессмысленной».
Александр Невзоров, «Телеграм»