Российский шпион сбежал из Японии после разоблачения 23.07.2026, 13:49

Он руководил операцией по поиску высокотехнологичного оборудования.

Предполагаемый сотрудник российской военной разведки ГРУ покинул Японию вскоре после публикации расследования о его деятельности. Оперативник Максим Владимирович Фильченков, 49 лет, работал под прикрытием в Японии в качестве сотрудника российской государственной авиакомпании «Аэрофлот», пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По информации японских источников в сфере безопасности, мужчина прибыл в Японию примерно в феврале 2024 года и возглавил токийское представительство авиакомпании. После выхода публикации он вскоре покинул страну, сообщили источники.

Согласно расследованию, предполагаемый разведчик руководил операцией по поиску высокотехнологичного оборудования и станков, необходимых российской оборонной промышленности. Закупленные в Японии компоненты, как утверждается, сначала отправлялись в третьи страны через логистические компании в Токио, а затем попадали в Россию.

«Он приобретал высокотехнологичное оборудование и станки в Японии», — говорится в материалах расследования, где отмечается, что поставки могли использоваться в российском ВПК.

Украинские власти передавали Японии данные о применении японских технологий в российских ракетах и беспилотниках. По оценкам Киева, около 90% российских ракет и дронов содержат компоненты японского происхождения.

В связи с этим Украина призвала Токио усилить контроль за экспортом чувствительных технологий и товаров двойного назначения.

Японские власти официально не подтвердили детали дела, однако ситуация может усилить дискуссию о необходимости более жесткого контроля за поставками высокотехнологичной продукции.

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