Закупленные Росгвардией глушилки для дронов на миллиард рублей оказались неработоспособными 6 23.07.2026, 14:05

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Система «Выжигатель» оказалась в центре скандала и уголовного дела.

В Лефортовский суд Москвы поступило уголовное дело технического директора ООО «Оружейная палата» Андрея Руля, которого обвиняют в поставках для Росгвардии не пригодных к использованию комплексов обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель», пишет «Коммерсант».

Предпринимателю, который был арестован еще в августе 2024 года и изначально подозревался лишь в незаконной поставке из КНР антидроновых ружей, теперь вменяют контрабанду военной техники по предварительному сговору, девять эпизодов мошенничества, отмывание добытых преступным путем средств и уклонение от таможенных платежей в особо крупном размере.

По данным «Коммерсанта», в 2021 году «Оружейная палата» заявила о наличии системы «Выжигатель». После Росгвардия закупила это вооружение сразу более чем на 1 млрд рублей Контракты на закупку систем были заключены в ноябре 2023 года (сумма заказа сначала оценивалась в 820 млн рублей). Тогда преимуществом устройства называли его мобильность и возможность эксплуатации как на стационарных постах, так и при проведении разведки. Однако, по версии следствия, в реальности вооружение оказалось непригодным для использования и оно «просто осталось на складах». В феврале-2025 был задержан генерал-майора Росгвардии Константин Рябых, который отвечал за закупки «Выжигателя».

Впоследствии экс-руководителя департамента техники и научно-исследовательской деятельности ведомства приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в получении особо крупной взятки при выполнении гособоронзаказа. В решении суда говорилось, что он получил откаты на 17 млн рублей от учредителя «Оружейной палаты» Георгия Стрелова за содействие в заключении контракта и общее покровительство. «Условия контрактов выполнены не были, чем Росгвардии причинен ущерб в особо крупном размере», — заявляли следователи.

Сам Руль заявлял, что поставленные «выжигатели» «не являются вооружением и свободно продаются», поэтому отсутствует само событие преступления. Его защита пыталась подтвердить этот тезис соответствующими ответами из Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Имущество техдиректора «Оружейной палаты», включая земельный участок в Подмосковье, жилой дом площадью 1555 кв. м, а также дом охраны с гаражом на 230 кв. м и несколько иномарок, арестованы.

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