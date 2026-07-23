Когда в Беларусь вернется жара 1 23.07.2026, 13:38

Прогноз от синоптиков.

До конца рабочей недели в Беларуси сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами. В выходные осадков станет меньше, воздух прогреется до +29…30°С, однако уже во вторник снова придет более прохладная и дождливая погода, сообщили БелТА в Белгидромете.

В пятницу, 24 июля, ночью в некоторых районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля, днем — 19−25 градусов тепла.

Из-за гроз синоптики объявили на пятницу желтый уровень погодной опасности.

В субботу, 25 июля, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди. Днем в некоторых районах прогнозируют грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7−13 градусов выше нуля, днем — плюс 20−26 градусов.

В воскресенье, 26 июля, будет преимущественно без осадков, лишь днем в некоторых районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля, днем — 22−29 градусов.

В понедельник, 27 июля, ночью будет преимущественно без осадков. Днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10−17 градусов выше нуля. Днем будет плюс 21−28, по югу — до 30 градусов.

Во вторник, 28 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10−17 градусов выше нуля. Днем будет 18−25 градусов тепла, местами по востоку — до плюс 29.

В среду, 29 июля, ночью во многих районах, днем по восточной части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9−16 градусов выше нуля, днем — 18−25 градусов тепла.

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