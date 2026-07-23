Каким станет человечество через тысячу лет 23.07.2026, 13:28

Ответ ученых.

Международная группа исследователей создала модель, позволяющую оценить, как может развиваться технологическая цивилизация Земли в течение следующего тысячелетия. В рамках работы были рассмотрены десять различных сценариев, показавших, что будущее человечества во многом определяется не только внешними угрозами, но и тем, насколько эффективно общество использует ресурсы и справляется с кризисами, пишет «Курсор».

При создании модели ученые объединили математические расчеты со случайными изменениями ключевых параметров. В каждом сценарии учитывались темпы технологического развития, доступность природных ресурсов, вероятность масштабных потрясений и способность цивилизации восстанавливаться после периодов упадка.

Одним из главных показателей стала доля времени, в течение которого цивилизация сохраняет высокий уровень технологического развития. В одних моделях человечество практически непрерывно двигалось вперед, избегая серьезных потрясений, тогда как в других развитие сопровождалось повторяющимися периодами спада и последующего восстановления.

Результаты показали, что наибольшее влияние на долгосрочную устойчивость оказывают скорость расходования ресурсов и способность общества адаптироваться после кризисов. По мнению исследователей, рациональное использование ресурсов может сыграть не менее важную роль для сохранения цивилизации, чем защита от глобальных катастроф.

Авторы также применили свою модель к поиску внеземной жизни. Они считают, что при оценке вероятности существования других технологических цивилизаций необходимо учитывать не только продолжительность их существования, но и периоды, когда они оставляют заметные технологические признаки, которые могут быть обнаружены на космических расстояниях.

По мнению исследователей, если развитие цивилизаций происходит циклически, то отсутствие обнаруженных сигналов не означает, что разумная жизнь во Вселенной отсутствует. Такой подход предлагает по-новому взглянуть на так называемый парадокс Ферми.

При этом ученые подчеркивают, что разработанная модель не является прогнозом будущего Земли. Она предназначена для изучения возможных закономерностей развития технологических обществ и демонстрирует, что цивилизации могут переживать неоднократные периоды упадка и нового роста, а не двигаться исключительно по сценарию непрерывного прогресса или окончательного исчезновения.

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