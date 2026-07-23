В колонии умер экс-сотрудник КГБ Николай Воропай, осужденный за «шпионаж» в пользу Украины 1 23.07.2026, 18:29

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Николай Воропай

По данным правозащитников, мужчина скончался во время нахождения в ШИЗО.

В колонии умер экс-сотрудник КГБ, военный аналитик Николай Воропай, осужденный за «шпионаж» в пользу Украины, заявил правозащитный центр «Вясна» 23 июля. В официальных источниках или госСМИ эту информацию не комментировали.

По данным правозащитников, Воропай умер в 2024 году во время нахождения в ШИЗО. Возможной причиной смерти источники «Вясны» называют инсульт. Подтверждения этой информации нет.

В январе 2024 года на гостелеканале «Беларусь 1» вышел сюжет о Воропае. Там рассказали, что он был задержан в 2017 году в Минске с документом под грифом «Совершенно секретно», который он намеревался передать Главному управлению разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, заявили авторы фильма «Провал ГУР Минобороны Украины. Предатель Воропай. Контрразведка КГБ Беларуси», который показал гостелеканал «Беларусь 1».

Как утверждали пропагандисты, мужчина передавал Киеву, в том числе, данные о сотрудничестве Беларуси с партнерами по ОДКБ. Также его просили добыть документ с замыслом учений «Запад 2017».

В его машине нашли тайник, где, как заявили создатели фильма, было около 800 документов, которые Воропай «проходя службу в госорганах Беларуси, вынес».

Николая Воропая приговорили за измену государству к 12 годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и лишением воинского звания полковник.

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