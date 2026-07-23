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Цукерберг увидел в ИИ новый шанс для людей

  • 23.07.2026, 18:55
Цукерберг увидел в ИИ новый шанс для людей
Марк Цукерберг
Фото: David Paul Morris/Bloomberg

Технологии должны быть доступны всем.

Глава Meta Марк Цукерберг представил оптимистичный взгляд на развитие искусственного интеллекта и заявил, что новые технологии помогут людям расширить возможности для общения, творчества и самореализации, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Выступление стало частью масштабной кампании компании, которая продвигает идею «позитивного будущего» в эпоху ИИ. В Meta считают, что искусственный интеллект не должен усиливать страхи о потере рабочих мест или изоляции людей, а наоборот — помогать им раскрывать потенциал.

«Некоторые хотят убедить вас, что ИИ начнет разрушать общение и оставит людей позади. Мы категорически не согласны», — говорится в рекламном ролике компании.

Цукерберг отметил, что философия Meta не изменилась со времен создания социальных платформ. По его словам, главная задача компании — давать людям инструменты для общения и достижения целей.

«Мы всегда верили в то, что нужно дать людям возможность делиться, соединяться и создавать свой мир так, как они хотят», — заявил глава Meta.

В компании подчеркивают, что технологии должны быть доступны максимально широкой аудитории, а не только крупному бизнесу. Это отличает позицию Meta от некоторых конкурентов в сфере ИИ, которые делают больший акцент на корпоративных клиентах и вопросах безопасности.

«Называйте нас оптимистами, мечтателями — как хотите. Мы делаем ставку на людей», — говорится в заявлении компании.

Эксперты отмечают, что такой подход призван укрепить роль Meta в формирующейся эпохе ИИ и показать, что развитие технологий может приносить пользу всему обществу.

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