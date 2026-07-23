Буданов назвал ключ к миру в Украине
- 23.07.2026, 19:26
Он — в синергии двух направлений.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал на своей странице в Facebook об итогах телефонного разговора Владимира Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По его словам, ключ к приближению мира заключается в синергии двух направлений: системной дипломатической работе на высшем уровне и ежедневном укреплении сил безопасности и обороны.
«Украина делает все для реального переговорного процесса и завершения войны. Системная дипломатическая работа на высшем уровне и ежедневное укрепление Сил безопасности и обороны – это параллельные процессы, которые приближают долгожданный мир. Продолжаем совместную работу с американскими партнерами», – написал Буданов.
Напомним, украинская переговорная команда, в состав которой вместе с Кириллом Будановым вошли Владимир Зеленский, Рустем Умеров и Сергей Кислица, провела телефонный разговор с представителями президента США – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главным предметом обсуждения стала активизация дипломатии и конкретные шаги по приближению мира.