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Буданов назвал ключ к миру в Украине

  • 23.07.2026, 19:26
Буданов назвал ключ к миру в Украине
Кирилл Буданов
Фото: ТСН

Он — в синергии двух направлений.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал на своей странице в Facebook об итогах телефонного разговора Владимира Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По его словам, ключ к приближению мира заключается в синергии двух направлений: системной дипломатической работе на высшем уровне и ежедневном укреплении сил безопасности и обороны.

«Украина делает все для реального переговорного процесса и завершения войны. Системная дипломатическая работа на высшем уровне и ежедневное укрепление Сил безопасности и обороны – это параллельные процессы, которые приближают долгожданный мир. Продолжаем совместную работу с американскими партнерами», – написал Буданов.

Напомним, украинская переговорная команда, в состав которой вместе с Кириллом Будановым вошли Владимир Зеленский, Рустем Умеров и Сергей Кислица, провела телефонный разговор с представителями президента США – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главным предметом обсуждения стала активизация дипломатии и конкретные шаги по приближению мира.

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