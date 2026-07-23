Блогер из РФ пожаловалась, что на приграничной АЗС в Беларуси ей «не наливали полный бак» 1 23.07.2026, 20:16

Ей пришлось «делать два захода по 30 литров, и потом еще один на 20».

Российская блогер Ирина Гольдман рассказала в Instagram, что на белорусской автозаправочной станции перед границей с Россией ей «не наливали полный бак». По словам инфлюенсерки, ей пришлось «делать два захода по 30 литров, и потом еще один на 20».

«Впервые в жизни я заправила машину до границы, на всякий случай, и не прогадала. Даже в Беларуси мне не наливали полный бак, пришлось делать два захода по 30 литров и потом еще один на 20», — рассказала девушка у себя в Instagram.

Чтобы выяснить, почему блогеру сразу не залили полный бак, журналистка «Зеркала» под видом обычной гражданки позвонила на АЗС «Белоруснефть» в Езерище, которая находится у российской границы.

— У нас функции «полный бак» нет, мы приграничная зона, — объяснила сотрудница заправки.

— А что это значит?

— Это значит, что мы работаем по предоплате.

— То есть полный бак я залить не могу?

— У нас функции «полный бак» нет. Берите хоть тонну, но по предоплате. Вы должны либо денежный эквивалент мне сказать, либо литраж и тогда заправляться.

— То есть если у меня в баке 10 литров, а сам бак 50, то я могу залить 40 литров? Нет ограничений в 30, 20 или 10 литров в один бак?

— Можете залить сколько угодно, лишнее вам вернется на карту, если вы переплатили. Лейте хоть тонну, хоть две, — заверили на АЗС.

Напомним, ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что в городском поселке Езерище Витебской области, расположенном в двух километрах от пограничного МАПП Лобок Псковской области, якобы «ограничили заправку автомобилей 20 литрами топлива».

Но в «Белоруснефти» заявили, что «дефицита топлива на АЗС „Белоруснефти“ нет», а информация о введении лимитов — фейк.

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