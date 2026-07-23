Как песни искусственного интеллекта захватывают музыкальный рынок 23.07.2026, 20:42

Фото: berklee.edu

Отличить ИИ-музыку от человеческой не могут 97% слушателей.

Прошлогодний опрос платформы Deezer показал, что отличить ИИ-музыку от человеческой не могут 97% слушателей. А на днях сервис признал, что более половины ежедневно загружаемых на него треков — сгенерированы. Однако стоит ли бить тривогу?

Как изменилась ситуация за два года

В ноябре 2025 года стриминговый сервис Deezer и социологическая компания Ipsos опубликовали первое глобальное исследование отношения к музыке, созданной с помощью ИИ. Они опросили 9000 человек в восьми странах: США, Канаде, Бразилии, Великобритании, Франции, Нидерландах, Германии и Японии, пишет New Voice.

Участникам предложили прослушать три трека — два полностью сгенерированных ИИ и один записанный человеком — и угадать, где какой. Результат оказался ошеломляющим: 97% не справились с задачей. 71% респондентов были удивлены своей неспособностью отличить машину от человека, а 52% испытали дискомфорт, узнав, что их ввели в заблуждение. Исследование также показало, что 66% пользователей музыкальных платформ готовы из любопытства хотя бы раз послушать трек, полностью созданный ИИ. Однако 45% хотели бы отфильтровывать такую музыку, а 40% переключали бы песни, созданные ИИ, сразу же при их обнаружении.

«Результаты опроса ясно показывают, что людей волнует музыка и они хотят знать, слушают ли они треки, созданные искусственным интеллектом или человеком», — отметил генеральный директор Deezer Алексис Лантернье в пресс-релизе.

8 из 10 респондентов согласились с тем, что синтетические треки должны быть четко маркированы, а 73% требуют, чтобы платформы уведомляли пользователей, когда их рекомендательные алгоритмы продвигают музыку, созданную ИИ. 52% считают, что треки, полностью созданные ИИ, вообще не следует включать в чарты наряду с песнями, написанными людьми.

А что изменилось за 8 месяцев? В 2026 году музыки, созданной ИИ, стало только больше! В июле Deezer сообщила, что сгенерированные треки уже составляют более 50% всех ежедневных загрузок на платформу. Пиковым стал июнь 2026 года: в среднем — 90 тысяч ИИ-треков в день.

Динамика прослеживается с января 2025 года, когда Deezer впервые обнародовала статистику: тогда ежедневно загружали около 10 тысяч треков, созданных ИИ, что составляло 10% от общего числа загрузок. Далее:

в апреле 2025 года — 20 тысяч (18%);

в сентябре — 30 тысяч (28%);

в ноябре — 50 тысяч (34%);

в январе 2026 года показатель вырос до 60 тысяч треков (39%);

В апреле показатель достиг 75 тысяч (44%).

Правда, здесь есть нюанс. Еще согласно прошлогоднему исследованию, на песни, созданные ИИ, приходилось всего лишь 0,5% реальных прослушиваний. Более того, внутренний анализ показал, что до 70% полученного ими трафика было мошенническим — это результат работы бот-ферм, созданных для выкачивания денег из фонда роялти. Следующее исследование, проведенное в апреле 2026 года, показало рост, но незначительный: тогда треки ИИ на Deezer набирали лишь 1–3% прослушиваний. Да и они по большей части не монетизировались.

Приживется ли ИИ в музыке?

Deezer маркирует сгенерированную музыку с прошлого года и утверждает, что ее детектор распознает треки, созданные моделями Suno и Udio — стартапами, которые фигурируют в судебных исках о нарушении авторских прав. В начале 2026 года компания открыла доступ к своей технологии для других платформ, хотя неизвестно, пользуется ли ею кто-либо из крупных игроков. В прошлом месяце Deezer также выпустила инструмент, который ищет ИИ-треки в плейлистах Apple Music и Spotify.

«Deezer уже почти два года находится на передовой борьбы с мошенничеством и размыванием выплат, связанными с музыкой, созданной искусственным интеллектом, — заявил генеральный директор компании Алексис Лантернье. — Теперь, когда половина всех ежедневных загрузок приходится на сгенерированные треки, мы принимаем дополнительные меры для защиты прав артистов и авторов песен, уделяя основное внимание музыке, которую действительно любят фанаты».

Вот только стоит ли игра свеч, если сама музыкальная индустрия всё более терпимо относится к использованию ИИ? Хотя ещё каких-то два года назад «большая тройка» лейблов — Universal, Sony и Warner — натравила своих юристов на Suno.

В ноябре 2025 года Warner Music Group выпустила пресс-релиз о « Первое в своем роде партнерство» с Suno. Заявленная цель — «открыть новые горизонты» в создании музыки, одновременно защищая права авторов. Согласно планам Warner, технологии Suno будут объединены с каталогом лейбла для создания новой линейки лицензированных моделей. Фанаты смогут генерировать песни в стиле тех артистов Warner, которые согласятся участвовать в проекте.

«Наше партнерство с Warner Music открывает меломанам доступ к более широким и богатым возможностям Suno и приближает нас к цели — изменить роль музыки в мире, сделав ее более ценной для миллиардов людей, — заявил генеральный директор Suno Майки Шульман. — Вместе мы можем усовершенствовать процессы создания, потребления и распространения музыки, а также то, как люди ее воспринимают и переживают».

А 3 июня 2026 года компания Suno заявила, что начнет развертывание своей первой модели, разработанной совместно с музыкальной индустрией, «в ближайшие месяцы».

Для музыкантов ситуация неоднозначна. Звезды первой величины, безусловно, могут превратить своего голосового двойника в дополнительный источник дохода: фанаты будут заказывать персональные песни, интерактивные дуэты или поздравления с днем рождения. А вот для исполнителей рангом ниже перспективы выглядят мрачно. Авторы песен и без того жаловались на мизерные выплаты от стриминговых сервисов, и конкуренция с треками, созданными искусственным интеллектом, вряд ли улучшит их положение.

Исследование CISAC, на которое ссылается президент Европейского альянса композиторов и авторов песен (ECSA) Хелиен Линдвалл, свидетельствует: к 2028 году музыка, созданная искусственным интеллектом, может занять 20% доходов от стриминга, тогда как доля живых авторов сократится до 6%.

Впрочем, в дальнейшем мирам искусственной и живой музыки, вероятнее всего, всё же придется притереться друг к другу. Индустриальный сегмент (фоновые плейлисты, музыка для создания атмосферы в офисах или ТРЦ, звуковое сопровождение для TikTok) уже и так массово переходит на лицензированный ИИ — ведь это дешево, происходит мгновенно и допускает бесконечную настройку.

ИИ-артисты (точнее, их создатели) неизбежно найдут свое место под солнцем. Прецеденты уже есть: прошлой осенью трек Walk My Walk в исполнении «брутального ковбоя» Breaking Rust возглавил рейтинг цифровых продаж кантри-песен Billboard. А Ксания Моне — «певица» в жанрах госпел и R&B, чьи песни созданы на платформе Suno, — поднялась на третье место в чарте Hot Gospel Songs и попала в ротацию Adult R&B Airplay.

Но параллельно может возрасти и ценность человеческого фактора. Живые концерты, интервью, сложные жизненные истории, скандалы и неожиданные повороты карьеры по-прежнему трудно подделать. И, к примеру, полностью созданный ИИ певец-ковбой Breaking Rust с его сгенерированным кантри еще долго будет выглядеть бледно на фоне несовершенной, но живой звезды вроде Тейлор Свифт или Джерри Хейл.

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