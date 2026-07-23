Трамп заявил о подготовке «более мощного, чем прежде» удара по Ирану 3 23.07.2026, 20:28

Дональд Трамп

Масштаб атаки может превзойти недавнюю операцию «Эпическая ярость».

США рассматривают возможность новой массированной атаки против Ирана, масштаб которой может превзойти недавнюю операцию «Эпическая ярость». Об этом президент Дональд Трамп заявил в интервью Axios.

«Я рассматриваю возможность массированного удара. Более мощного, чем когда‑либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы полностью к этому готовы», — заявил он.

Он подчеркнул, что Израиль «присоединился бы через две минуты», если Вашингтон попросит, однако добавил, что США «ни в ком не нуждаются», чтобы начать новую операцию против Ирана.

По словам Трампа, возможное решение о расширении боевых действий связано с продолжающимися иранскими атаками на коммерческие суда в Ормузском проливе: за последние 12 дней США поэтапно наращивали удары с целью остановить эти атаки, однако Тегеран, по его оценке, курса не меняет и сам усиливает активность.

При этом американский лидер утверждает, что иранское руководство «хочет переговоров», но «еще не готово к сделке». По мнению президента США, Тегеран «еще не испытал достаточно боли».

Два региональных источника, знакомых с посредническими усилиями, сообщили Axios, что руководство Ирана не приняло последнее предложение об урегулировании. Один из собеседников издания заявил, что посредники продолжают работу, однако иранская сторона «не помогает» достижению договоренности.

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