Трамп заявил о подготовке «более мощного, чем прежде» удара по Ирану

Трамп заявил о подготовке «более мощного, чем прежде» удара по Ирану3
- 23.07.2026, 20:28
Масштаб атаки может превзойти недавнюю операцию «Эпическая ярость».
США рассматривают возможность новой массированной атаки против Ирана, масштаб которой может превзойти недавнюю операцию «Эпическая ярость». Об этом президент Дональд Трамп заявил в интервью Axios.
«Я рассматриваю возможность массированного удара. Более мощного, чем когда‑либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы полностью к этому готовы», — заявил он.
Он подчеркнул, что Израиль «присоединился бы через две минуты», если Вашингтон попросит, однако добавил, что США «ни в ком не нуждаются», чтобы начать новую операцию против Ирана.
По словам Трампа, возможное решение о расширении боевых действий связано с продолжающимися иранскими атаками на коммерческие суда в Ормузском проливе: за последние 12 дней США поэтапно наращивали удары с целью остановить эти атаки, однако Тегеран, по его оценке, курса не меняет и сам усиливает активность.
При этом американский лидер утверждает, что иранское руководство «хочет переговоров», но «еще не готово к сделке». По мнению президента США, Тегеран «еще не испытал достаточно боли».
Два региональных источника, знакомых с посредническими усилиями, сообщили Axios, что руководство Ирана не приняло последнее предложение об урегулировании. Один из собеседников издания заявил, что посредники продолжают работу, однако иранская сторона «не помогает» достижению договоренности.