Любимый «военкор» Путина признался в скупке акций американских компаний во время войны 1 23.07.2026, 19:11

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Евгений Поддубный

Теперь он идет в Госдуму.

Российский пропагандист и военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который выдвинут «Единой Россией» на предстоящие «выборы» в Госдуму, владеет акциями крупных западных стран, в том числе членов НАТО. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опубликованные Центризбиркомом (ЦИК) декларации кандидатов. В отчетности Поддубного, который считается одним из приближенных к президенту Владимиру Путину журналистов, указаны восемь акций Nebius Group N.V (Нидерланды), четыре — Apple (США), столько же The Procter & Gamble (США) и одна — Intel Corporation (США), а также паи в ирландских фондах FinEx USA Information Technology UCITS ETF и FinEx Physically BackedFunds ICAV.

В 2018 и 2024 годах Поддубный был доверенным лицом Путина на президентских выборах. В сентябре 2024-го глава государства присвоил ему звание Героя России с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга», после полученного при атаке украинского дрона в Курской области ранения. В 2022 году Поддубный также стал членом рабочей группы при президенте по мобилизации и поддержке участников войны в Украине. За это, а также за деятельность Поддубного в качестве военкора ВГТРК, «распространение дезинформации и прокремлевской пропаганды» ЕС ввел против пропагандиста санкции. Также он находится в «черных списках» Британии, Канады и Австралии.

Как следует из действующих избирательных норм, кандидат не может владеть зарубежными активами в момент регистрации, если для этого нет не зависящих от него причин. Если же участник выборов не может избавиться от таких активов, он обязан заранее предупредить об этом ЦИК и предоставить доказательства, что принял все необходимые меры для соблюдения требований.

В пресс-службе ЕР заявили, что к моменту регистрации Поддубный «реализовал все действия по отчуждению иностранных финансовых документов» и предоставил комиссии надлежащие документы.

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