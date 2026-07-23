Массированная атака на Воронеж: под удар попал очередной хаб Wildberries 4 23.07.2026, 7:45

3,538

Над городом зарево из-за многочисленных взрывов.

В ночь на 23 июля российский Воронеж подвергся массированной атаке дронов. В сети пишут о многочисленных взрывах в городе и вероятных попаданиях, сообщает «Фокус».

Российские мониторинговые каналы сообщают, что одной из вероятных целей атаки мог стать очередной логистический хаб Wildberries. Об этом пишут OSINT-аналитики.

В сети пишут, что дроны могли нанести удар по хабу Wildberries в российском Воронеже | Фото: Exilenova+

В сети также появились кадры атаки на Воронеж, произошедшей этой ночью. На видео слышны взрывы и видны яркие вспышки и зарево.

Позже СМИ уточнили, что под атакой дронов мог оказаться населенный пункт Новая Усмань. В открытых источниках в интернете есть информация о том, что воронежский склад Wildberries расположен именно в этом селе.

На кадрах, которые распространяются в сети, видно, как после атаки поднялся густой дым. Однако неизвестно, пришелся ли удар по объекту компании.

В сети пишут о возможной атаке дронов на хаб Wildberries в Новой Усмане Воронежской области

Фото: Ateo Breaking

На момент публикации официальных подтверждений об атаке на логистический хаб не поступало. Местные власти обстрел не комментировали. Российские СМИ пишут, что в Воронежской области и других регионах, в частности в Липецкой и Тульской, также объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

Стоит напомнить, что логистические центры компании Wildberries не впервые становятся целями атак дронов. Так, ночью 22 июля БПЛА поразили один из крупнейших российских центров компании в Краснодаре, после чего на месте разразился сильный пожар.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com