Массированная атака на Воронеж: под удар попал очередной хаб Wildberries

Массированная атака на Воронеж: под удар попал очередной хаб Wildberries4
- 23.07.2026, 7:45
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Над городом зарево из-за многочисленных взрывов.
В ночь на 23 июля российский Воронеж подвергся массированной атаке дронов. В сети пишут о многочисленных взрывах в городе и вероятных попаданиях, сообщает «Фокус».
Российские мониторинговые каналы сообщают, что одной из вероятных целей атаки мог стать очередной логистический хаб Wildberries. Об этом пишут OSINT-аналитики.
В сети также появились кадры атаки на Воронеж, произошедшей этой ночью. На видео слышны взрывы и видны яркие вспышки и зарево.
Позже СМИ уточнили, что под атакой дронов мог оказаться населенный пункт Новая Усмань. В открытых источниках в интернете есть информация о том, что воронежский склад Wildberries расположен именно в этом селе.
На кадрах, которые распространяются в сети, видно, как после атаки поднялся густой дым. Однако неизвестно, пришелся ли удар по объекту компании.
На момент публикации официальных подтверждений об атаке на логистический хаб не поступало. Местные власти обстрел не комментировали. Российские СМИ пишут, что в Воронежской области и других регионах, в частности в Липецкой и Тульской, также объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.
Стоит напомнить, что логистические центры компании Wildberries не впервые становятся целями атак дронов. Так, ночью 22 июля БПЛА поразили один из крупнейших российских центров компании в Краснодаре, после чего на месте разразился сильный пожар.