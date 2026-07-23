В Украине анонсировали внедрение лазерного оружия 23.07.2026, 4:43

Уже через 2-3 месяца.

В Украине в ближайшие месяцы появится лазерное оружие. Об этом заявил замглавнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Андрей Лебеденко, его слова приводит РБК-Украина.

«Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды, как внутри Вооруженных сил Украины, так и за ее пределами, — частные предприятия, производящие лазерное оружие», — сказал он.

По словам Лебеденко, лазерное оружие может применяться в борьбе с беспилотниками. Заместитель главкома ВСУ считает, что такое вооружение может появиться в ВСУ уже через 2-3 месяца.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com