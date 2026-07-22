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В Сенат США внесли законопроект о поддержке Украины

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  • 22.07.2026, 23:17
В Сенат США внесли законопроект о поддержке Украины

Это самый большой пакет за время президентства Трампа.

Сенат США внес законопроект «Акт о поддержке Украины» в свой законодательный календарь после второго чтения. Об этом говорится в описании законопроекта на сайте верхней палаты американского парламента.

«Прошел второе чтение. Внесен в законодательный календарь Сената в общем разделе под номером 462” , – говорится на сайте Сената.

Законопроект H.R.2913 «Акт о поддержке Украины» в апреле прошлого года внес конгрессмен-демократ Грегори Микс. В начале июня 2026 года Палата представителей одобрила его при поддержке Демократической партии и части республиканцев.

Ээтот законопроект предусматривает самый большой пакет поддержки для Украины с тех пор, как президентом США стал Дональд Трамп.

Документ предусматривает предоставление Украине кредитов на сумму $8 млрд на военное финансирование, продление действия Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) до 2027 года и введение дополнительных санкций против России.

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