В Сенат США внесли законопроект о поддержке Украины

В Сенат США внесли законопроект о поддержке Украины3
- 22.07.2026, 23:17
Это самый большой пакет за время президентства Трампа.
Сенат США внес законопроект «Акт о поддержке Украины» в свой законодательный календарь после второго чтения. Об этом говорится в описании законопроекта на сайте верхней палаты американского парламента.
«Прошел второе чтение. Внесен в законодательный календарь Сената в общем разделе под номером 462” , – говорится на сайте Сената.
Законопроект H.R.2913 «Акт о поддержке Украины» в апреле прошлого года внес конгрессмен-демократ Грегори Микс. В начале июня 2026 года Палата представителей одобрила его при поддержке Демократической партии и части республиканцев.
Ээтот законопроект предусматривает самый большой пакет поддержки для Украины с тех пор, как президентом США стал Дональд Трамп.
Документ предусматривает предоставление Украине кредитов на сумму $8 млрд на военное финансирование, продление действия Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) до 2027 года и введение дополнительных санкций против России.