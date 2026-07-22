Зеленский рассказал о сигналах от окружения Путина 22.07.2026, 22:08

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины также сообщил о переговорах с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте, дальнобойные санкции и удары по России создали вокруг Владимира Путина «очень токсичную атмосферу». Об этом глава украинского государства заявил в обращении 22 июля, стенограмму которого опубликовала его пресс-служба.

По его словам, ближайшее окружение Путина уже осознает, что именно диктатор несет ответственность за начало и продолжение войны.

«Сейчас, конечно, ситуация на фронте, ситуация с нашими дальнобойными санкциями, с миддлстрайками создает новую атмосферу вокруг Путина – очень токсичную атмосферу. Только он является причиной того, что война началась и не заканчивается. Только Путин является причиной тех потерь, которые несут россияне», – заявил президент.

Зеленский утверждает, что окружение Путина это понимает и «сигнализирует” об этом Украине и ее партнерам.

В то же время Украина продолжает дипломатические усилия по прекращению войны. В частности, как сообщил Зеленский, 22 июля он вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Украины Кириллом Будановым и первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей провел беседу с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Мы не останавливаемся в попытках остановить эту войну, главное – чтобы россияне действительно были готовы к прекращению войны», – добавил Зеленский.

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