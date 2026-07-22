Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером идеи по завершению войны 22.07.2026, 19:55

Владимир Зеленский

Журналист Axios сообщил подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером идеи по возобновлению дипломатических усилий для завершения войны России против Украины.

Об этом в среду, 22 июля, сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на источник, осведомленный о ситуации.

«Президент Украины Зеленский сегодня беседовал с эмиссарами президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и обсуждал идеи о том, как возобновить дипломатические усилия для завершения войны», — написал журналист.

8 июня Зеленский уже беседовал с Уиткоффом и Кушнером, назвав разговор «очень позитивным» и поблагодарив их за готовность активно работать над активизацией дипломатических усилий в ближайшие недели. Вскоре стало известно, что переговоры при посредничестве Уиткоффа и Кушнера зашли в тупик, поскольку Вашингтон сосредоточился на конфликте с Ираном.

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