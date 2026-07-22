РФ запретила ночное судоходство в Новороссийске
- 22.07.2026, 20:29
Из-за атак украинских беспилотников.
Россия ввела временный запрет на заход и выход судов из порта Новороссийска в Краснодарском крае c 00:00 до 05:00 из-за атак украинских беспилотников. Об этом в среду, 22 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в зерновой отрасли.
Собеседники сообщили, что распоряжение было устным и что официального документа грузоотправителям не направлялось. По словам источников, порт работает в обычном режиме за исключением ночных часов, отгрузка зерна не пострадала.
Министерство транспорта РФ и администрация порта не ответили на запрос о комментарии.
Новороссийск - крупнейший порт России по объемам грузооборота, через него проходит до трети российского экспорта зерна.
РФ приостановила судоходство через Керченский пролив и по Азово-Донскому каналу после ударов Вооруженных сил Украины по танкерам в Азовском море, писало Reuters 11 июля.
Минтранс РФ в приказе от 17 июля запретил стоянку судов на якорных стоянках в местах, не защищенных противовоздушной обороной (ПВО), у морских портов Азов в Азовском море и Кавказ в Керченском проливе.
Новороссийск - вероятный пункт назначения для зерна, предназначенного для экспорта и перенаправляемого из Азовского моря. Там также отгружаются нефть, металлы и контейнерные грузы.
Фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext с поставкой в сентябре выросли на 4,5% на фоне новостей о ночном режиме.