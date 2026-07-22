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Nokia выпустила копеечный телефон с защитой от воды

  • 22.07.2026, 20:17
Nokia выпустила копеечный телефон с защитой от воды

Стоит всего €35.

Компания HMD представила кнопочный телефон Nokia 123 Shield, который позиционируется как самая доступная модель бренда с защитой от воды и пыли. В Европе новинка уже появилась в продаже по цене около €35. Об этом сообщает издание GSMArena.

Как заявляет производитель, Nokia 123 Shield соответствует требованиям стандарта IP65, благодаря чему защищен от дождя, брызг, песка и пыли. Телефон также получил нескользящие боковые грани и резиновые уплотнители, защищающие разъемы для наушников и зарядки.

Устройство оснащено 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем, процессором Unisoc SC6531E, 4 МБ оперативной и 4 МБ встроенной памяти с возможностью расширения картой microSD объемом до 32 ГБ. На задней панели расположены QVGA-камера и светодиодная вспышка, которая может использоваться как фонарик. По данным HMD, она на 300% ярче вспышки Nokia 110.

Телефон оснащен съемным аккумулятором емкостью 1750 мАч с зарядкой через USB-C. Производитель заявляет до 19 дней автономной работы в режиме ожидания и до 27,9 часа разговоров.

Фото: gsmarena.com
Фото: gsmarena.com
Фото: gsmarena.com
Фото: gsmarena.com

Также Nokia 123 Shield получил поддержку двух SIM-карт, 3,5-мм разъем для наушников и FM-радио, работающее как с проводной гарнитурой, так и без нее.

Новинка доступна в зеленом и фиолетовом цветах. По данным европейских ретейлеров, стоимость устройства составляет около €35 в Болгарии и около €40 в Греции.

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