Росстат зафиксировал сильнейший за 20 лет обвал выпуска нефтепродуктов 22.07.2026, 22:41

«Помогли» удары ВСУ по НПЗ.

Производство нефтепродуктов в России продолжает стремительно сокращаться. В июне оно снизилось еще на 12% и было на 21,7% меньше, чем год назад, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. По итогам полугодия спад составил 7,7%, передает The Moscow Times.

Нынешний обвал выпуска нефтепродуктов самый сильный как минимум с 2006 г., следует из данных Росстата. В апреле выпуск кокса и нефтепродуктов был на 9,2% ниже прошлогоднего, а в мае на 13,5%.

Обвал производства привел к дефициту топлива на заправках и скачку цен на него. За последнюю неделю (14—20 июля) бензин подорожал на 1,7%, дизтопливо на 1,9%, сообщил Росстат. С начала года цены на них выросли на 18,3% и 20,2%, соответственно.

Дефицит заставил Россию перейти к импорту бензина и дизельного топлива и распространить на ввозимое топливо налоговые льготы. Вице-премьер Александр Новак говорит о «частичной стабилизации» топливного рынка, но даже военным начали ограничивать заправку боевой техники.

Удары украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру усилились в конце марта и вывели из строя до 40% мощностей по производству дизеля. Ведущий эксперт аналитического центра NEST Сергей Алексашенко оценивал выбывшие мощности по переработке нефти на основе данных об объемах биржевых продаж нефтепродуктов российскими НПЗ (до июля они были обязаны реализовывать на бирже 15% того, что производят, сейчас норматив 10%). В июне продажи составляли 50-70% от прошлогодних, то есть речь может идти о потере примерно 35% мощностей. Например, Рязанский НПЗ, подвергавшийся атакам 15 раз, не участвует в биржевых торгах с середины мая, а Московский продает примерно вдвое меньше, чем год назад.

В июле атаки украинских дронов продолжались, они, в частности, повредили крупнейший в стране Омский НПЗ. Вернуть в строй удалось лишь около половины мощностей НПЗ, поврежденных в последние месяцы. По оценке Kpler, в середине июля объем переработки на российских НПЗ упал до 21-летнего минимума. По ее подсчетам, за год атакам в общей сложности подверглись 58% российских перерабатывающих мощностей, а на середину июля 20–27% по-прежнему простаивали.

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