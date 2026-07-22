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ВСУ сбили новейший российский дрон «Кащей» на Сумском направлении

  • 22.07.2026, 23:46
ВСУ сбили новейший российский дрон «Кащей» на Сумском направлении

Видео.

Операторы подразделения Sky Wars 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили новейший российский беспилотник «Кащей» на Сумском направлении.

Украинские защитники с помощью дрона-перехватчика STING от «Диких шершней» уничтожили российский беспилотник с электродвигателем и камерой, расположенной в задней части корпуса.

По имеющейся информации, название «Кащей» россияне уже используют для одного из своих дронов-бомбардировщиков.

Теперь так же они назвали и новый беспилотник, выполненный по схеме, схожей с БПЛА типа «Ланцет».

Тактико-технические характеристики и назначение нового российского беспилотника пока остаются неизвестными.

Видео обнародовали «Дикие шершни» в своем Telegram-канале.

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