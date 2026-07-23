Дроны атаковали базу сжиженного газа в Ульяновской области РФ 1 23.07.2026, 7:57

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На месте разразился сильный пожар и поднялся густой черный дым.

В ночь на 23 июля дроны достигли Ульяновской области России, где под атакой оказался объект нефтеперерабатывающей промышленности.

По предварительным данным, дроны, возможно, нанесли удар по базе сжиженного газа ООО «НС-Ойл» в рабочем поселке Новоспасское в Ульяновской области. Об этом сообщают OSINT-каналы.

«В Новоспасском, Ульяновской области, подверглась нападению база сжиженного газа ООО «НС-Ойл», — говорится в сообщении.

По предположениям другого мониторингового канала, в Новоспасском под ударом дронов оказался нефтеперерабатывающий завод ООО «НС-Ойл». Однако точных официальных данных о том, какой именно объект подвергся атаке, на момент публикации не было.

В сети также появились кадры последствий попаданий. На месте разразился сильный пожар и поднялся густой черный дым.

До этого в регионе около 03:00 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА. В аэропорту Ульяновска «Росавиация» ввела в действие план «Ковер» в связи с угрозой. Однако местные власти обстрел не комментировали.

Стоит отметить, что «НС-Ойл» перерабатывает нефть, производит бензиновую и дизельную фракции, а также мазут. Мощность завода составляет до 600 000 тонн топлива в год. Ранее, в октябре 2025 года, этот объект уже подвергался атаке дронов.

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