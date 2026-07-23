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Хорватия выдвинула Черногории условия для вступления в Евросоюз

  • 23.07.2026, 5:59
Хорватия выдвинула Черногории условия для вступления в Евросоюз

Список требований опубликовал МИД Хорватии.

Хорватия призвала Черногорию урегулировать нерешенные споры для вступления страны в Евросоюз. Среди них — вопрос о компенсации заключенным во время войны 1991–1995 годов, продолжение поиска 14 пропавших без вести, расследование военных преступлений и решение имущественных проблем хорватских семей, которые потеряли собственность в Черногории.

Власти Хорватии также потребовали:

сохранения мемориальной доски на бывшем югославском военном лагере Моринь 1991 года в память о хорватских жителях, которые подвергались пыткам во время конфликта;

переименования бассейна в городе Котор, который назван в честь охранника лагеря Моринь Зорана Гопчевича;

продолжения переговоров о границе в Адриатическом море у входа в Боко-Которский залив;

передачи черногорского учебного парусника «Ядран».

«Хорватия проявляла стратегическое терпение и понимание на протяжении всего процесса, но сейчас настало время для решительных шагов со стороны правительства Черногории», — указано в заявлении МИД Хорватии.

Черногория подала заявку на членство в ЕС в декабре 2008 года и получила статус кандидата в члены ЕС в декабре 2010-го. Стороны завершили обсуждение 18 из 33 пунктов требований для вступления Черногории в объединение.

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