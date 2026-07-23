В ЕС снова не смогли договориться о новом пакете санкций против России 23.07.2026, 3:58

Обсуждение решили продлить на утро четверга.

Послы стран ЕС в среду вновь не смогли согласовать очередной – 21‑й – пакет санкций против России, сообщает Sweden Herald. Переговоры, которые продолжаются уже несколько дней, вновь закончились без результата, и обсуждение решили продлить на утро четверга.

Ключевым камнем преткновения остается предлагаемый запрет на закупку, импорт и транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ). Против жестких формулировок выступает Греция, которая добивается смягчения мер, способных серьезно ударить по национальной судоходной отрасли.

Это уже не первая неудачная попытка одобрить 21‑й санкционный пакет: на прошлой неделе переговоры также завершились без соглашения, после чего их отложили. Для вступления новых ограничительных мер в силу необходимо единодушное одобрение всех 27 государств – членов Евросоюза.

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