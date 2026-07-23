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Беларусь ждут радиационные туманы

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  • 23.07.2026, 10:29
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Беларусь ждут радиационные туманы

Из-за заморозков в Польше.

Белорусов предупредили о радиационных туманах из-за аномальных заморозков в Польше, пишут «Лунiнецкiя навiны».

Так, 20 июля в Польше ночью ударил мороз. Такая аномалия в соседней стране, как предупреждают синоптики, отразится на белорусской погоде.

В Беларуси пока ночные температуры не опускались ниже нуля, но 23 июля местами было до +7. Ночью в пятницу, 24 июля, ожидается от +7 до +14, в субботу, 25 июля, от +8 до +14.

При этом в низинах, над торфяниками и болотами, а также в поймах рек возможно выпадение радиационных туманов.

Радиационный туман обычно может образоваться ночью или под утро, когда земля быстро теряет тепло, а примыкающий к ней влажный воздух охлаждается до точки росы. В итоги происходит конденсация водяного пара до мелких капель, зависающих у земли. Такое явление чаще всего возникает в ясную погоду при слабом ветре. После восхода солнца туман обычно рассеивается.

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