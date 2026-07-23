В Башкортостане атакован важный нефтяной объект 1 23.07.2026, 10:17

Столб дыма виден издалека.

Утром 23 июля в Республике Башкортостан прогремела серия мощных взрывов на территории важного нефтяного объекта. Удар пришелся на линейную производственно-диспетчерскую станция «Субханкулово».

На месте атаки возник масштабный пожар. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Supernova.

По информации очевидцев, беспилотники атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию в Туймазинском районе Республики Башкортостан. На территории объекта после прилета БПЛА вспыхнул пожар.

По предварительным данным и кадрам с места событий, загорелся один из резервуаров с топливом, а над станцией поднялся густой столб черного дыма. Атака стала частью серии ударов дронов по объектам российской топливно-энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Параллельно под удар попала нефтебаза и НПЗ «НС-Ойл» в Ульяновской области.

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