В Минске уже несколько месяцев ездит автомобиль, который проверяет оплату парковки 1 23.07.2026, 9:58

Стали известны результаты.

Мобильный комплекс, который несколько месяцев в тестовом режиме контролировал оплату парковки в Минске, прошел сертификацию и официально введен в эксплуатацию, сообщил БелТА директор ГУ «Парковки столицы» Михаил Филиппов.

Мобильный комплекс для контроля оплаты парковки представляет собой легковой автомобиль с видеокамерами и специальным программным обеспечением. Во время движения он считывает государственные номера машин и сверяет их с данными об оплате в системе parkouka.by.

Комплекс уже прошел сертификацию в Беларуси.

«Это означает, что он полностью соответствует всем требованиям для работы в стране. Опытная эксплуатация показала высокий процент распознавания как при парковке «елочкой», так и при парковке «бампер к бамперу», — рассказал Федоров.

Пока автомобиль курсирует по платным парковкам вместе с сотрудником учреждения. Если при первом проезде фиксируется неоплаченная парковка, через 15 минут проводится повторная проверка. Если оплата так и не поступила, на автомобиле оставляют уведомление, затем собственнику направляют претензию, а при ее игнорировании могут обратиться в суд.

«Формируется претензия на данное транспортное средство, она сохраняется в нашем программно-техническом комплексе и направляется собственнику. Если собственник не реагирует на претензии, формируется исковое заявление», — уточнил Филиппов.

Сейчас в Минске действует 77 платных парковок. Стоимость часа составляет от 1 до 7 рублей в зависимости от зоны. За неоплату предусмотрена повышенная плата в размере одной базовой величины — 45 рублей.

Генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов отметил, что количество платных парковок в Минске будет увеличиваться. Их наличие необходимо для снижения транспортной нагрузки и обеспечения доступности парковочных мест для большего числа людей.

Кроме того, в планах — внедрение еще одного комплекса контроля, так как их количество напрямую связано с числом платных парковочных мест.

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