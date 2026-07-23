В Минске уже несколько месяцев ездит автомобиль, который проверяет оплату парковки

В Минске уже несколько месяцев ездит автомобиль, который проверяет оплату парковки1
- 23.07.2026, 9:58
Стали известны результаты.
Мобильный комплекс, который несколько месяцев в тестовом режиме контролировал оплату парковки в Минске, прошел сертификацию и официально введен в эксплуатацию, сообщил БелТА директор ГУ «Парковки столицы» Михаил Филиппов.
Мобильный комплекс для контроля оплаты парковки представляет собой легковой автомобиль с видеокамерами и специальным программным обеспечением. Во время движения он считывает государственные номера машин и сверяет их с данными об оплате в системе parkouka.by.
Комплекс уже прошел сертификацию в Беларуси.
«Это означает, что он полностью соответствует всем требованиям для работы в стране. Опытная эксплуатация показала высокий процент распознавания как при парковке «елочкой», так и при парковке «бампер к бамперу», — рассказал Федоров.
Пока автомобиль курсирует по платным парковкам вместе с сотрудником учреждения. Если при первом проезде фиксируется неоплаченная парковка, через 15 минут проводится повторная проверка. Если оплата так и не поступила, на автомобиле оставляют уведомление, затем собственнику направляют претензию, а при ее игнорировании могут обратиться в суд.
«Формируется претензия на данное транспортное средство, она сохраняется в нашем программно-техническом комплексе и направляется собственнику. Если собственник не реагирует на претензии, формируется исковое заявление», — уточнил Филиппов.
Сейчас в Минске действует 77 платных парковок. Стоимость часа составляет от 1 до 7 рублей в зависимости от зоны. За неоплату предусмотрена повышенная плата в размере одной базовой величины — 45 рублей.
Генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов отметил, что количество платных парковок в Минске будет увеличиваться. Их наличие необходимо для снижения транспортной нагрузки и обеспечения доступности парковочных мест для большего числа людей.
Кроме того, в планах — внедрение еще одного комплекса контроля, так как их количество напрямую связано с числом платных парковочных мест.