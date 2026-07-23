Производство нефтепродуктов в России в июне сократилось почти на четверть 1 23.07.2026, 9:45

Спад ускорился даже по официальным данным.

По официальным данным, индекс производства нефтепродуктов в России (в составе общего индекса промышленного производства) в июне текущего года был на 21,8% ниже, чем годом ранее, пишет err.ee.

Данные о производстве нефтепродуктов были опубликованы в среду российской статистической службой Росстат.

По этим данным, спад производства нефтепродуктов в стране в июне ускорился: если в мае падение составило 13,5% год к году, то в июне - 21,8%.

Информация о производстве нефтепродуктов в абсолютных цифрах в России не публикуют по решению правительства.

При этом рост цен на топливо в России, судя по данным Росстата, несколько замедлился. Так, за неделю, завершившуюся 20 июля, цены на бензин в РФ выросли на 1,7%. За предыдущую отчетную неделю рост этих цен составил 2,3%.

Цены на дизельное топливо выросли на 1,9%. Для сравнения: за предыдущую неделю они подскочили на 3,2%.

Летом 2026 года на фоне усилившихся ударов Украины по российским нефтехранилищам и НПЗ Россия столкнулась с самым серьезным дефицитом топлива с начала полномасштабной войны против Украины. По оценке Reuters, в результате ударов украинских беспилотников в ответ на атаки российской армии на украинские города полностью или частично было выведено из строя около 25% российских нефтеперерабатывающих мощностей. В ряде регионов были введены ограничения на продажу топлива. Кроме того, начался импорт топлива из-за границы.

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