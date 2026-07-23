«Не смогла отказать себе в удовольствии потроллить» 23.07.2026, 10:14

Как белорусы вовремя разгадали замысел мошенников и сохранили сбережения.

Замена водопроводных счетчиков или домофона, перерасчет пенсии, проверка документов по работе через мессенджер — даже удивительно, что эти схемы мошенников все еще срабатывают и люди теряют деньги. Журналисты «Онлайнер» поговорили с белорусами, которым удалось вовремя разгадать замысел вымогателей и сохранить сбережения. В своих откликах читатели поделились записями разговоров и скриншотами переписок, чтобы вы узнали их реальные истории и при случае могли сориентироваться в опасной ситуации. Посмотрите, как работают мошенники, и расскажите близким об этих схемах.

«Ваш муж — подозреваемый, вы — соучастник»

Читательница Оксана рассказывает, как однажды, когда ее муж был на работе, ему позвонили из «пенсионного фонда» и предупредили: для перерасчета выплат нужно подойти в управление соцзащиты, даже кабинет назвали. Для подтверждения записи попросили назвать цифры из полученного сообщения.

— Очень даже правдоподобно. Муж и не подумал о мошенничестве, поверил и сказал код, который пришел в сообщении от якобы банка, — вспоминает читательница.

После этого мужчине позвонили уже из «Комитета госконтроля» — сперва девушка, которая представилась ведущим специалистом несуществующего отдела контроля финансовых операций, обвинила мужа Оксаны в финансировании терроризма. Дескать, мужчина огласил код, с помощью которого мошенники перевели деньги. За такую «услугу» ему якобы заплатили 5 тыс. белорусских рублей.

Детали фотографии реконструированы с помощью ИИ

За это, предупреждает женский голос, мужчину ждет суд, на котором определится, потерпевший он или подозреваемый. (Отметим, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси, подозреваемый — это «физическое лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, либо лицо, в отношении которого органом уголовного преследования возбуждено уголовное дело или вынесено постановление о применении меры пресечения до вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, признании подозреваемым». Делается это не по телефону, а официальным документом, вручаемым только лично.)

Так или иначе, «жертву» держат на связи более часа.

В итоге «сотрудница» сообщает, что передала информацию руководству и скоро мужу Оксаны позвонит «полковник финансовой милиции». Через несколько минут действительно поступает видеозвонок от человека в одежде, которая должна сойти за форму сотрудника КГК.

К этому времени муж нашей читательницы уже успел вернуться домой, где к разговору подключилась и Оксана. Говорит, сразу поняла, что семью «разводят».

Лжесотрудник поясняет собеседникам: чтобы избежать наказания, мужу Оксаны нужно доказать, что он не виновен в переводе денег и получении вознаграждения.

— Так что нам нужно делать конкретно? — уточняет наша читательница.

— Не мешать супругу, — резко отвечает «сотрудник КГК». — По делу вы проходите как соучастник.

— Я бы хотела к вам подойти.

— Что вы кривитесь, я не понимаю. У вас психоз какой-то или в чем дело? — давит на Оксану поддельный сотрудник.

— Конечно, психоз. У меня сил нет, что так нас разводят.

Мошенники запугивают, что семью ожидает обыск, во время которого «будут изымать деньги, хранящиеся в наличном виде без соответствующего документа». Подчеркнем: этот документ — «лист по декларации наличных накоплений», который должен доказать законность происхождения денег, — также плод воображения злоумышленников. Тем не менее мужчина в форме уверенно заявляет:

— Каждые полгода гражданин Республики Беларусь обязан проходить процедуру декларации своих денежных средств, потому что участились случаи мошенничества. Если вы не смотрите новости, это не мои проблемы (в действительности же в Беларуси декларацию подают один раз в год, причем только после продажи машины или квартиры и в некоторых других случаях, а отнюдь не «каждый гражданин». — Прим. Onlíner). Со слов уже было зафиксировано, что дома хранится $5 тыс. и €5 тыс.

— Нет у нас таких денег, — возмущается Оксана.

— Для этого мы сейчас и будем составлять протокол, чтобы внести корректно сумму, то есть номиналы и количество купюр, которые находятся в наличном виде у вас вне зависимости от валюты, вне зависимости от ее происхождения. После этого я перенаправляю протокол в органы юстиции, и они предоставят возможность декларирования этих денежных средств. После этого будет предоставлен сотрудник Национального банка, который будет помогать в декларировании этих денег, — продолжают настаивать аферисты.

На этом моменте Оксана прекращает общение, заявив, что пойдет в милицию. Так читательница и поступила. С ее слов мы поняли, что правоохранители подтвердили: в контакте с семьей были именно мошенники.

«Всего наилучшего, здоровьечка вам крепкого»

С Людмилой мошенники связались в мессенджере Telegram. Сначала девушке позвонили — она подняла трубку, но молчала. Тишина была и в ответ (отметим, что это правильно: молчание «жертвы» не позволит мошенникам получить образец вашего голоса, который потом они могут использовать в дальнейших схемах «развода»).

После неудавшейся попытки разговора Людмиле там же, в мессенджере написал «директор» организации, где работает девушка. Ее коллеги уже получали аналогичные послания, но в компании еще в прошлом году всех предупредили, что так действуют мошенники. Людмила догадалась, что директор «фальшивый», и перезвонила настоящему руководителю (именно так советуем поступать, если с вами связался «начальник» или «родственник»: кладите трубку и перезванивайте).

— Поэтому я смело дерзила, а мошенникам невдомек, что учитель не будет отвечать так настоящему директору. Мне действительно некогда было с ними беседовать, у меня на самом деле был день рождения, но я не смогла отказать себе в удовольствии потроллить их.

«Поняли, что код не скажу, и положили трубку»

Еще один наш читатель, Максим, предполагает, что мошенники получили доступ к какой-то базе данных, в которой оказался и его номер. Молодому человеку звонят несколько раз в неделю — то «почтальоны», то «электрики».

— Один раз девушка обратилась по имени-отчеству, представилась сотрудником «Белпочты». Мол, мне пришли заказные письма, почему не забираю. Попросила назвать четыре цифры из сообщения в Viber. Я сказал, что ничего не приходит, тогда она стала давить, запугивать и всячески жонглировать словами. Я уже начал думать, что это я дурак. Заблокировал ее — на этом история закончилась.

Через несколько дней Максиму вновь стали названивать — на этот раз с российского номера. Мошенники представились сотрудниками «Энергосбыта».

— Предупреждают, что придет мастер для замены счетчика. Согласовывают дату, время, а потом говорят: «Вы сейчас получите SMS от нашего партнера (мобильного оператора. — Прим. Onlíner) — назовите четыре цифры, иначе мастер к вам не попадет». Слово за слово, поняли, что код не скажу, и сами трубку положили, — у Максима подобные схемы вызывают лишь улыбку.

«Нужно зарегистрировать код, укажите его»

У Ольги схожая ситуация: ей стабильно, раз в месяц, предлагают заменить счетчики или домофон, а также получить заказное письмо из налоговой. При этом, говорит девушка, звонят то из Чехии, то из РФ, то из Бангладеш. Результат такого регулярного общения — Ольга уже по первым словам собеседника понимает, что сейчас будет «развод».

Девушка откровенно дразнит мошенника, представившегося Евгением Юрьевичем, который звонит «с водоканала» (это цитата).

— Вы до сих пор на бесплатную государственную замену себя так и не внесли. Хотелось бы узнать почему, — требует отчета мужчина.

— По какому адресу? У меня две квартиры, — уточняет Ольга. Собеседник не может ответить на этот вопрос, но не сдается.

— Необходимо очередь за вами зафиксировать. Укажите ваши полные фамилию, имя, отчество. Также необходимо указать ваш идентификационный номер.

Аналогичная беседа состоялась у Ольги по поводу замены домофона. Мошенник предупреждает, что завтра в десять утра мастер будет менять устройство. По словам «специалиста», ключи для нового домофона будут изготавливать два-три дня, зайти в подъезд в это время можно будет по коду.

— У каждой квартиры он будет персональный. Код вам сейчас система направит в SMS-сообщении. Там шаблонный текст, чтобы посторонним не сообщали после активации. Просмотрите, поступил он вам или нет, пока я на линии. Мне его для мастера нужно указать.

— Так почему у меня от мобильного оператора пришел код?

— Это наш официальный оператор связи, он предоставляет сервис для рассылки сообщений.

— Вы же домофоны делаете? — «недоумевает» Ольга и читает сообщение: — «Строго конфиденциально. Не передавайте код третьим лицам». А вы сейчас третье лицо?

— Нет. Я его регистрирую. Код действует 3 минуты, укажите.

Поняв, что никакого кода не дождется, мошенник бросает трубку.

Мы попросили Ольгу рассказать, как ей удается уже в начале разговора догадаться, кто на проводе.

— Я бы посоветовала критически относиться к полученной информации и сопоставлять факты. Не бойтесь задавать уточняющие вопросы: адрес, организация, должность.

Ну не может мобильный оператор присылать код для домофона, это очевидно.

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