Продавцы жалуются на мизерную компенсацию за уничтоженные товары на складах Wildberries 4 23.07.2026, 9:23

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Размер «подачки» возмутил россиян.

В России маркетплейс Wildberries начал выплачивать денежную компенсацию продавцам, чьи товары были уничтожены в результате воздушного удара ВСУ. Но только небольшое количество селлеров получили выплаты, а те, кому сделали перевод, жалуются, что он мизерный, пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Основательница Wildberries Татьяна Ким 22 июля объявила о начале выплат компенсаций продавцам, чьи товары были уничтожены на складе компании в Электростали. Она заявила, что финансовую поддержку в «течение суток» получат более 88 тысяч «самых маленьких и наименее защищенных» предпринимателей.

Но она не уточнила, по какому принципу будет рассчитываться денежная компенсация. На момент написания данной новости только небольшое количество из более 88 тысяч «самых маленьких и наименее защищенных» селлеров получили выплаты за уничтоженные товары в Электростали. Те же, кто получил, жалуются, что они небольшие.

Некоторые продавцы маркетплейса Wildberries назвали денежную компенсацию за уничтоженные и поврежденные товары «подачкой». «У нас было товаров примерно на 300 тысяч, а пришло (компенсации – прим. ред.) около 3 тысяч», - рассказал один из селлеров. Логистические комплексы Wildberries используют для снабжения военно-промышленного комплекса России подсанкционными товарами. Например, по данным президента Украины Владимира Зеленского, на складе в Электростали находились комплектующие для дронов и навигационное оборудование. В связи с этим такие объекты являются законными целями для Сил обороны Украины. На данный момент ВСУ уничтожили 3 и серьезно повредили еще два из 20 самых крупных логистических центров компании Wildberries в России.

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