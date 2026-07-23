Для белорусских водителей появились важные новшества 23.07.2026, 9:06

Будут и другие изменения.

«Белтехосмотр» запустил новую услугу — комиссионную продажу транспортных средств. А ранее у этой организации для населения появился еще один сервис для желающих купить или сбыть автомобиль. «Зеркало» составило подборку новшеств, которые ввели для автомобилистов за последнее время — в течение этого лета. Также напомним, какие еще изменения могут появиться.

Изменения от «Белтехосмотра»

У этой организации появилась новая услуга — прохождение техосмотра транспорта в ночное время. Ее стоимость — 170 рублей.

Также «Белтехосмотр» запустил новую услугу — комиссионную продажу транспортных средств. Такая возможность появилась с 15 июля и доступна только на одной диагностической станции в Гродно. Ее стоимость — 1000 рублей.

В эту услугу входят в том числе предпродажная диагностика техсостояния автомобиля, его мойка, химчистка, а также фото- и видеосъемка. «Размещение объявлений на ведущих интернет-площадках, в социальных сетях и на сайте предприятия. Полное юридическое сопровождение — проверка юридической чистоты автомобиля и оформление договора купли-продажи, — сообщали ранее в «Белтехосмотре». — Организация тест-драйвов для потенциальных покупателей».

Напомним, ранее «Белтехосмотр» запустил для населения новый сервис по продаже автомобилей. Эта услуга бесплатна для автовладельцев. «На официальном сайте предприятия можно разместить объявление о продаже автомобиля. Сервис доступен для физических лиц», — сообщал ранее «Белтехосмотр».

Новшество по специальному сбору

С 1 июля в Беларуси ввели очередные изменения по утильсбору на автомобили, которые будут ввозить из стран Евразийского экономического союза. Это Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Изменения предусмотрены постановлением правительства. Также со следующего месяца заработает еще одно новшество по утильсбору на авто из-за границы.

Изменения по КоАП

Недавно в Беларуси вступили в силу новшества в Кодекс об административных правонарушениях и в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Ряд поправок касается сферы деятельности Госавтоинспекции.

Некоторые изменения смягчили административную ответственность, а некоторые — ужесточили. Последние произошли в отношении лиц, управлявших средствами персональной мобильности в состоянии алкогольного опьянения или являвшихся пешеходами. Теперь предупреждение в отношении них рассмотрено не будет. За это предусмотрен штраф от 3 до 5 базовых величин (от 135 до 225 рублей).

Появилась ответственность и для лиц, нарушающих правила перевозки детей-пассажиров. Сегодня за это будет выдаваться штраф, а не предупреждение.

Смягчение наказания произошло в отношении водителей, севших за руль с истекшим водительским удостоверением. Минимальный штраф за такое нарушение будет составлять две базовые величины (90 рублей), как и в отношении лиц, передавших управление таким водителям. Также произошла либерализация в части подхода к лишенным права управления транспортом.

Какие новшества могут ввести

В Беларуси предложили изменить программы подготовки водителей в автошколах, увеличив количество практических занятий и введя обучение действиям в экстремальных ситуациях. Эти и другие меры по повышению безопасности дорожного движения обсудили на заседании профильной комиссии при Совете министров.

Также обсудили развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Как отметили в правительстве, «с июля выявляются случаи езды без ремней безопасности, а также неправомерного пользования телефонами во время движения».

Помимо этого, камеры автоматически фиксируют превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам и ряд других нарушений.

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