J:МОРС даст концерты в Кракове и Сопоте 30.07.2026, 16:40

Музыканты выступят с акустической программой.

Группа J:МОРС проведет уютные акустические концерты в Польше: 6 августа выступление пройдёт в Кракове (Stakkato), а 16 августа — в Сопоте (Teatr Boto).

Встречаться с J:МОРС в красивых местах на камерных акустических концертах — уже добрая традиция, которую группа с удовольствием продолжает. J:МОРС, как сообщили организаторы сайту Charter97.org, выступит полным составом и исполнит любимые хиты, а также новые песни в особом акустическом звучании.

Что ждёт гостей:

Близкий контакт с музыкантами

Возможность пообщаться, задать вопросы

Фото и автографы

Welcome drink на входе

Это будет настоящая душевная встреча в узком кругу — без дистанции между сценой и зрителем.

Начало концертов — в 19:00, двери откроются в 18:00.

Билеты можно приобрести по ccылке.

Организаторы напоминают: количество мест сильно ограничено, поэтому с покупкой билетов лучше не затягивать.

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