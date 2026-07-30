J:МОРС даст концерты в Кракове и Сопоте
- 30.07.2026, 16:40
Музыканты выступят с акустической программой.
Группа J:МОРС проведет уютные акустические концерты в Польше: 6 августа выступление пройдёт в Кракове (Stakkato), а 16 августа — в Сопоте (Teatr Boto).
Встречаться с J:МОРС в красивых местах на камерных акустических концертах — уже добрая традиция, которую группа с удовольствием продолжает. J:МОРС, как сообщили организаторы сайту Charter97.org, выступит полным составом и исполнит любимые хиты, а также новые песни в особом акустическом звучании.
Что ждёт гостей:
Близкий контакт с музыкантами
Возможность пообщаться, задать вопросы
Фото и автографы
Welcome drink на входе
Это будет настоящая душевная встреча в узком кругу — без дистанции между сценой и зрителем.
Начало концертов — в 19:00, двери откроются в 18:00.
Билеты можно приобрести по ccылке.
Организаторы напоминают: количество мест сильно ограничено, поэтому с покупкой билетов лучше не затягивать.