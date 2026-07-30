Элтон Джон отпраздновал 36 лет трезвости 2 30.07.2026, 17:02

Музыкант уже много лет открыто рассказывает о борьбе с алкогольной зависимостью.

Легендарный британский музыкант Элтон Джон отметил важную дату — 36 лет трезвой жизни. В честь события 79-летний артист опубликовал фотографию в социальных сетях, подняв бокал собственного безалкогольного игристого вина «Elton John Zero Blanc» de Blancs, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«36 лет трезвости. Поднимаю бокал за жизнь. Благодарен каждому прожитому дню», — написал музыкант.

По словам артиста, напиток задумывался как символ того, что «каждый может разделить момент праздника», независимо от своих жизненных обстоятельств.

Музыкант уже много лет открыто рассказывает о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Этот период его жизни лег в основу фильма Rocketman, где показан путь артиста к отказу от алкоголя, марихуаны и кокаина.

В одном из прошлых интервью Элтон Джон признавался, что роскошная жизнь полностью оторвала его от реальности. «Я потерял связь с самим собой. Когда изменил свою жизнь, пообещал, что этого больше никогда не случится», — вспоминал певец.

Сегодня история Элтона Джона считается одним из самых известных примеров успешного преодоления зависимости в мировом шоу-бизнесе.

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