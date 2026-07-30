Минчан предупредили о неожиданном шуме 1 30.07.2026, 16:50

Это произойдет 1−3 августа.

Жителей Заводского района столицы предупреждают о том, что днем 1−3 августа может быть шумно из-за работ на местной ТЭЦ-3. Это не повлияет на электроснабжение, сообщили в «Минскэнерго».

ТЭЦ-3 с 1 по 3 августа будут готовить к предстоящему отопительному сезону.

«Данные технические мероприятия могут сопровождаться повышенным уровнем шума в дневное время», — сообщили в «Минскэнерго».

Там отметили, работа ТЭЦ останется стабильной — тепло и электричество будут поступать потребителям в штатном режиме, а «все процессы строго регламентированы и производятся в соответствии с техническими нормативами для обеспечения безопасности».

«Профилактические работы позволяют обеспечить надежную эксплуатацию оборудования в отопительный период. Так мы обеспечиваем бесперебойное энергоснабжение потребителей и минимизируем риски возникновения внештатных ситуаций», — добавили энергетики.

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