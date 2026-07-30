В России задержали «майонезного» миллиардера 2 30.07.2026, 16:37

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Его подозревают в мошенничестве.

В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержали председателя совета директоров и основного акционера группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерия Кустова, сообщают источники РБК.

Вместе с Кустовым задержан генеральный директор ГК «Эфко» Евгений Ляшенко. Следствие требует их арестовать.

Ранее фигурантами этого дела стали замдиректора по развитию «Эфко» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Их суд арестовал накануне.

По словам собеседников РБК, претензии силовиков связаны с проектом по созданию беспилотников «Транспорт будущего». В рамках этого же расследования ранее был арестован гендиректор проекта и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко.

Кроме того, по обвинению в растрате в связи с «Транспортом будущего» в СИЗО оказалась замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя.

Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год. Его состояние издание оценивает в 1,1 миллиарда долларов.

Группа компаний «Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов в России, специализируется в том числе на масле и майонезе. «Эфко» выпускает продукцию под брендами «Слобода», Altero, DeOlio, Fresh, а в 2025-м стала владельцем производителя растительного масла «Олейна».

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