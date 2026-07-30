Лукашенко заявил, что его жизнь начинается с телевизора

Лукашенко заявил, что его жизнь начинается с телевизора1
- 30.07.2026, 20:53
Оторванный от реальности диктатор «живет» в Беларуси, которую показывают по БТ и ОНТ.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко признался, с чего начинается его день.
– Моя жизнь, как и у каждого у вас, начинается с телевизора.
Узурпатор также заявил, что ему однажды предложили «черт знает что» вместо телевизора.
– Попросил купить телевизор, предлагают какой-то черт знает что… американский. Я говорю, ребята, у нас «Горизонт» есть», – заявил диктатор.
Лукашенко также заметил, что у него на столе компьютер с буквой «Н», который отлично работает. И что еще ранее он заменил «яблоко на это».
– Надо их (отечественных производителей. - Прим.) поддерживать насколько это возможно, – сказал узурпатор.