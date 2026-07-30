Лукашенко заявил, что его жизнь начинается с телевизора 1 30.07.2026, 20:53

Оторванный от реальности диктатор «живет» в Беларуси, которую показывают по БТ и ОНТ.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко признался, с чего начинается его день.

– Моя жизнь, как и у каждого у вас, начинается с телевизора.

Узурпатор также заявил, что ему однажды предложили «черт знает что» вместо телевизора.

– Попросил купить телевизор, предлагают какой-то черт знает что… американский. Я говорю, ребята, у нас «Горизонт» есть», – заявил диктатор.

Лукашенко также заметил, что у него на столе компьютер с буквой «Н», который отлично работает. И что еще ранее он заменил «яблоко на это».

– Надо их (отечественных производителей. - Прим.) поддерживать насколько это возможно, – сказал узурпатор.

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