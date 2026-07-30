Умерла первая премьер-министр независимой Литвы Казимира Прунскене 1 30.07.2026, 20:33

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Казимира Прунскене

Фото: m.nedelia.lt

«Янтарная леди» скончалась в возрасте 83 лет.

В возрасте 83 лет скончалась подписантка Акта о независимости Литвы от 11 марта 1990 года, профессор, первая премьер-министр независимой Литвы Казимира-Дануте Прунскене, пишет Delfi.

Прунскене стала премьер-министром первого правительства независимой Литвы 17 марта 1990 года. Тогда ее стали называть «Янтарной леди» — по аналогии с «Железной леди» Маргарет Тэтчер.

Участвовала в выборах президента Литвы в 2004 и 2009 году. В ноябре 2004 года стала министром сельского хозяйства.

В декабре 2010-го ездила в Беларусь наблюдать за президентскими выборами. Тогда она говорила, что видит прогресс в их организации:

«Я заинтересована в том, чтобы все происходило демократически, чтобы все имели шансы для выборов. Считаю, что наличие нескольких кандидатов — это проявление демократии…»

В феврале 2012-го перенесла инсульт, две операции, после чего впала в кому, проходила реабилитацию в Москве и вернулась в Литву. В последние годы поступало немного информации о том, как живет и как себя чувствует Прунскене. В 2020 году сообщалось, что она жила в усадьбе своего сына Вайдотаса.

Прунскене в советское время (1965−1986 гг.) преподавала в Вильнюсском университете, занималась научной деятельностью в Венгрии и ГДР, потом была замдиректора Литовского института экономики сельского хозяйства, ректором Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства.

В 1988 году стала одним из главных разработчиков концепции экономической самостоятельности Литовской ССР и одним из основателей движения Саюдис, входила в его инициативную группу и Совет сейма. Стала заместителем председателя Совета министров Литовской ССР (1989−1990). Избрана народным депутатом СССР и участвовала в работе Верховного Совета СССР и Съезда народных депутатов СССР. В феврале 1990 года была избрана депутатом Верховного Совета Литовской ССР. 11 марта 1990 года была в числе подписантов Акта о восстановлении независимости Литвы.

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