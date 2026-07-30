«Роснефть» остановила снабжающий Москву НПЗ 30.07.2026, 20:19

Его атаковали БПЛА.

Рязанский НПЗ «Роснефти» мощностью 17 миллионов тонн в год, снабжающий топливом в том числе московский регион, остановил переработку нефти из-за атаки беспилотника 29 июля, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

На заводе, который входит в топ-3 по объемам производства в стране, выпуская ежегодно более 2 млн тонн бензина и более 3 млн тонн, дизтоплива произошел пожар.

Крупнейший «Роснефти» НПЗ попал под атаку спустя примерно две недели после того, как смог возобновить производство после вынужденного простоя. 15 мая он также продвергся налету, остановил переработку, а ремонт продолжался до середины июля. На этот раз восстановление завода займет две-три недели, сказали источники Reuters.

В тот же день треть мощностей по переработке нефти остановил НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» — второй по объемам у «Лукойла». В результате налета БПЛА 29 июля на заводе пострадала установка АВТ-5 производительностью около 13 тысяч тонн в сутки.

Всего с начала июля 8 российских НПЗ полностью или частично останавливали выпуск из-за ударов дронов. Помимо заводов в Рязани и Перми.28 июля полностью остановил переработку Тюменский НПЗ, 14 июля остановился НПЗ «Газпромнефтехим Салават», 12 и 8 июля соответственно прекратили работу Сызранский и Саратовский НПЗ «Роснефти».

6 июля прекращал выпуск Омский НПЗ «Газпром нефти» — крупнейший в России, однако к концу месяца, по данным Financial Times, он полностью восстановил производство. 2 июля останавливал переработку НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла». Сейчас он работает с загрузкой около 50%, согласно оценкам S& P Global.

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