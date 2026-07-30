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Одна из самых известных песен Queen набрала 1 млрд прослушиваний на YouTube

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  • 30.07.2026, 20:05
Одна из самых известных песен Queen набрала 1 млрд прослушиваний на YouTube

Группа впервые оказалась в «Клубе миллиарда просмотров».

Песня «Don’t Stop Me Now» группы Queen преодолела отметку в 1 млрд прослушиваний на YouTube. Об этом сообщило издание Billboard.

Группа впервые оказалась в «Клубе миллиарда просмотров», куда на видеосервисе входят музыкальные произведения, преодолевшие такую отметку.

«Don’t Stop Me Now» — одна из самых известных песен Queen. Она впервые вышла в альбоме «Jazz» в 1978 году. Тогда песня заняла девятую строчку в британских чартах.

С тех пор «Don’t Stop Me Now» звучала во многих фильмах и рекламных роликах. В 2018 году очередной всплеск ее популярности произошел после выхода фильма «Богемская рапсодия» о творчестве Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри.

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