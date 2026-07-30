«Сразу понятно, откуда они»6
- 30.07.2026, 19:39
- 4,376
Российские звезды приехали в Минск и сразу же оскандалились с парковкой.
Кумир зумеров из тиктока Милана Хаметова и бывший парень Ольги Бузовой Дава приехали в Беларусь сниматься в фильме «Не одна дома 4». Возле торгового центра Avia Mall в Минск-Мире они встретились с группой фанатов, а в соцсетях началась буря.
На видео встречи видно, что машина, на которой приехали российские селебрити, припаркована прямо посреди тротуара, что возмутило белорусов.
Wyświetl w Threads
«Понятия не имею, кто это. Но судя по припаркованной машине, можно догадаться», — вот один из комментариев, с которым солидаризировались многие.
Люди интересовались, кто учил гостей так парковаться. А кто-то даже тегнул минскую милицию, чтобы они обратили внимание на такую стоянку.
Была и еще одна претензия: Дава и Милана с фанатами уверенно прогуливались по зеленому газону. Комментаторы писали, что у нас вообще так не принято. И ходить лучше по тротуару, а не по газону.