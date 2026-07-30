«Сразу понятно, откуда они» 6 30.07.2026, 19:39

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Российские звезды приехали в Минск и сразу же оскандалились с парковкой.

Кумир зумеров из тиктока Милана Хаметова и бывший парень Ольги Бузовой Дава приехали в Беларусь сниматься в фильме «Не одна дома 4». Возле торгового центра Avia Mall в Минск-Мире они встретились с группой фанатов, а в соцсетях началась буря.

На видео встречи видно, что машина, на которой приехали российские селебрити, припаркована прямо посреди тротуара, что возмутило белорусов.

Скриншот видео

«Понятия не имею, кто это. Но судя по припаркованной машине, можно догадаться», — вот один из комментариев, с которым солидаризировались многие.

Люди интересовались, кто учил гостей так парковаться. А кто-то даже тегнул минскую милицию, чтобы они обратили внимание на такую стоянку.

Была и еще одна претензия: Дава и Милана с фанатами уверенно прогуливались по зеленому газону. Комментаторы писали, что у нас вообще так не принято. И ходить лучше по тротуару, а не по газону.

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