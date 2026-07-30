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«Сразу понятно, откуда они»

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  • 30.07.2026, 19:39
  • 4,376
«Сразу понятно, откуда они»

Российские звезды приехали в Минск и сразу же оскандалились с парковкой.

Кумир зумеров из тиктока Милана Хаметова и бывший парень Ольги Бузовой Дава приехали в Беларусь сниматься в фильме «Не одна дома 4». Возле торгового центра Avia Mall в Минск-Мире они встретились с группой фанатов, а в соцсетях началась буря.

На видео встречи видно, что машина, на которой приехали российские селебрити, припаркована прямо посреди тротуара, что возмутило белорусов.

Скриншот видео

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«Понятия не имею, кто это. Но судя по припаркованной машине, можно догадаться», — вот один из комментариев, с которым солидаризировались многие.

Люди интересовались, кто учил гостей так парковаться. А кто-то даже тегнул минскую милицию, чтобы они обратили внимание на такую стоянку.

Была и еще одна претензия: Дава и Милана с фанатами уверенно прогуливались по зеленому газону. Комментаторы писали, что у нас вообще так не принято. И ходить лучше по тротуару, а не по газону.

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